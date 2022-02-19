МТЗ и Вологодская молочнохозяйственная академия заключили соглашение о сотрудничестве

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк и ректор образовательного учреждения Николай Малков.

Стороны будут сотрудничать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, а также реализации совместных программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе.

В частности, Минский тракторный завод готов организовать и провести стажировку, а также содействовать занятости и трудоустройству студентов и выпускников академии. В свою очередь учебное заведение будет способствовать повышению квалификации сотрудников ОАО "МТЗ".-0-