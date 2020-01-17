МТЗ передал 16 тракторов ресурсным центрам учреждений образования

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод передал 16 тракторов ресурсным центрам учреждений образования страны, которые готовят трактористов и специалистов, обслуживающих технику BELARUS. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Передача техники состоялась перед Новым годом. Предварительно была проведена подготовка и обкатка тракторов. Машины, которые станут учебными пособиями, получили профессионально-технические сельскохозяйственные лицеи и колледжи, сельхозакадемия, аграрный университет - всего 16 учреждений образования из всех областей республики.

Как отметили на предприятии, МТЗ всегда активно взаимодействовал с учреждениями образования, однако данная передача тракторов из новой линейки стала самой масштабной. Стратегический шаг, направленный на развитие и укрепление материально-технической базы ресурсных центров, высоко оценили учебные заведения.

В частности, директор Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея Юрий Корсик выразил признательность МТЗ и всем тракторостроителям за такую необходимую для ресурсного центра помощь. "То, что будущие трактористы-машинисты смогут учиться на такой современной технике, очень важно для нас и очень перспективно для развития образовательного процесса", - сказал он. По словам руководителя лицея, практическая польза от наличия ресурсного центра, имеющего сильную материально-техническую базу, очевидна: с появлением на учебной площадке современной модели трактора МТЗ возможностей у ресурсного центра станет еще больше.

Директор Калинковичского государственного профессионального аграрно-технического лицея Николай Федорук обратил внимание на то, что сельскохозяйственные организации сегодня испытывают потребность в рабочих, которые обладают знаниями о новейших технологиях и умеют качественно эксплуатировать современную технику и оборудование. Поэтому очень важно, чтобы учащиеся имели возможность получать соответствующие навыки. В лицее пока нет собственного ресурсного центра, однако в ближайшей перспективе его планируют открыть. Учреждение образования располагает достаточной учебно-производственной базой и кадровым потенциалом. Проект создания ресурсного центра находится в стадии утверждения. Переданный учреждению образования BELARUS-920.2 станет первым новым трактором новой образовательной площадки Гомельщины.-0-