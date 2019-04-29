МТЗ подарил трактор 100-летнему ветерану в Узбекистане, освобождавшему Беларусь

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от нового белорусского трактора МТЗ-82.1 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Абдурахиму Мавлянову, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Чествование юбиляра прошло в городе Алмалык Ташкентской области. Ветеран принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он награжден юбилейными медалями по случаю 65-й и 70-й годовщины освобождения Беларуси и планируется к награждению по случаю памятной даты в нынешнем году.

Решение о передаче в дар Абдурахиму Мавлянову трактора было принято Минским тракторным заводом и официальным дилером белорусского предприятия в Узбекистане Planeta Servis.

"Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых", - рассказали в посольстве.

В торжественных мероприятиях приняли участие руководители Ташкентской области и Алмалыка, представители Администрации Президента Узбекистана, сотрудники белорусского посольства и общественность города. Всего присутствовало более 500 гостей.

После чествования юбиляра Леонид Маринич обсудил с узбекской стороной развитие межрегионального сотрудничества. В сентябре 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве между Ташкентской и Минской областями, в текущем году - между Жодино и Алмалыком.-0-