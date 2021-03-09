МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне" в Удмуртии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод принял участие в "Тракторном биатлоне-2021" в Удмуртии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Навыки езды на тракторах BELARUS и стрельбы показали 53 участника из Беларуси и России. Среди мужчин первое место занял Семен Косачев (Воткинский район), среди женщин - Елена Шерстобитова (Кизнерский район). "Команду Минского тракторного завода представляли водитель-испытатель бюро приемо-сдаточных испытаний отдела технического контроля Денис Артюх и тракторист управления инструмента и технологической оснастки Павел Сайко. Лучшим из них стал Денис Артюх с седьмым результатом. Преимущество в 10 секунд, которое дал отличный старт, он упустил на первой стрельбе из положения лежа. Поэтому даже идеально проведенная стрельба из положения стоя не позволила ему попасть в тройку лидеров", - рассказали в пресс-службе.

Победители получили подарки от организаторов и спонсоров мероприятия, а также от ОАО "МТЗ". "Уже со следующего года "Тракторный биатлон" будет проводиться с условием отбора лучших участников по муниципальным образованиям Удмуртии. В каждом районе будут проведены аналогичные тракторные испытания, лучшие приедут сюда и будут соревноваться за Гран-при соревнований", - отметила заместитель председателя правительства Удмуртии, министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

Генеральный директор ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов подчеркнул, что "Тракторный биатлон" - уникальное мероприятие, которое достойно того, чтобы выйти на новый уровень. Он выразил надежду, что в ближайшее время участвовать в соревнованиях будут не только Беларусь и Россия, но и другие страны.

В этом году впервые на "Тракторном биатлоне" была представлена выставка сельскохозяйственной техники, в том числе модернизированный BELARUS-82 и белорусский ратрак - МСУ-108.-0-