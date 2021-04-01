МТЗ стал генеральным партнером ФК "Минск"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод стал генеральным партнером футбольного клуба "Минск". Подписи под договором поставили гендиректор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк и председатель ФК "Минск" Игорь Шлойдо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В сотрудничестве с футбольным клубом "Минск" для нас особенно важно то, что "горожане" делают ставку на подготовку и развитие молодых белорусских игроков, то есть инвестируют в будущее. Минский тракторный завод также работает на перспективу, помогая не только спортсменам, но и учебным заведениям, где готовят будущих профессионалов в области сельского хозяйства", - рассказал Виталий Вовк.

По его словам, объем предоставленной Минским тракторным заводом безвозмездной помощи в 2020 году составил около Br1,7 млн. Поддержка ФК "Минск" станет еще одним важным направлением социальной политики МТЗ.

В свою очередь Игорь Шлойдо отметил важность согласованных действий, направленных на развитие футбола в Минске. "Слоган нашего клуба - "Объединяем таланты с 1954 года". У МТЗ схожая философия: на предприятии трудится множество квалифицированных работников самых разных специальностей, каждый год на работу приходят молодые специалисты. Теперь постараемся вместе объединять таланты, которые прославят город и страну", - сказал он.

Игоря Шлойдо подчеркнул, что усилия партнеров будут направлены на развитие детского спорта, улучшение результатов команд "горожан", повышение интереса к их матчам со стороны минчан.

В рамках подписания договора состоялся показ презентационного ролика о начале сотрудничества между ОАО "МТЗ" и ФК "Минск".

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав "МТЗ-Холдинга", кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-