Мухин: наши оппоненты, пытаясь разделить нас, на самом деле стимулируют обратные процессы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши оппоненты, пытаясь разделить нас, на самом деле стимулируют обратные процессы. Об этом заявил в эфире "Беларусь 1" гендиректор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин, сообщает БЕЛТА.

"Мы имеем дело с могущественным и очень коварным врагом, который рядится в овечьи одежды, но на самом деле имеет волчий оскал. И мы должны прекрасно понимать, чем грозит попытка действовать обособленно. К сожалению, это срабатывает как раз как красная тряпка на быка. Когда страна обособляется, она становится легкой добычей. И на данном этапе мы на постсоветском пространстве должны это понимать и разумно вводить интеграционные меры для того, чтобы избежать подобного рода ситуаций в будущем", - сказал Алексей Мухин.

Эксперт подчеркнул, что на территории постсоветского пространства уже давно идут интеграционные процессы. "Это создание единого Евразийского экономического пространства, Таможенный союз, ОДКБ. И все эти интеграционные проекты на самом деле очень критикуют на Западе и нас пытаются разделить. Я думаю, что наши оппоненты, пытаясь разделить нас, на самом деле стимулируют обратные процессы, и это правильно, - отметил он. - Введение даже символического количества войск ОДКБ, причем не от лица одной России, а от лица всех стран - участниц ОДКБ - безусловно очень правильный акт, который в дальнейшем создает определенную модель безопасности на территории постсоветского пространства".-0-