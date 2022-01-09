Мухин: ответные меры на дестабилизацию ситуации в Казахстане должны быть беспрецедентно жесткими

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные меры на дестабилизацию ситуации в Казахстане должны быть беспрецедентно жесткими. Об этом заявил в эфире "Беларусь 1" гендиректор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин, сообщает БЕЛТА.

"Совершенно очевидно, что события в Казахстане можно увязать с двумя фактами: первое - предстоящие переговоры России и НАТО, второе - аффилированность Казахстана с КНР. Судя по всему, эти два фактора сложились и наложились на внутренние противоречия. Вот и вспыхнуло, - сказал Алексей Мухин. - Аналогичные условия складывались в Украине, Грузии. В Беларуси происходило несколько по иному - была просто попытка государственного переворота".

Эксперт подчеркнул, что казахстанская модель вмешательства Запада во внутренние дела страны рождается на наших глазах. "И эта модель более жесткая и кровавая из-за подключения к процессу криминальных групп. У них нет никаких моральных ограничений на убийство, на то, чтобы искалечить правоохранителей, что собственно мы и видим. И ответные меры должны быть беспрецедентно жесткими", - добавил он. -0-