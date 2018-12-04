Мультимедийные учебные пособия будут внедряться в белорусских школах

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные образовательные пособия и курсы, созданные с использованием новейших технологий, будут активно использоваться в белорусских школах. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между Главным информационно-аналитическим центром (ГИАЦ) Министерства образования Беларуси и российской компанией "Новый диск", подписанным во время II Международной специализированной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании" (ITE 2018), сообщает БЕЛТА.

"Современный электронный учебник - это не аналог бумажной версии в формате PDF, а принципиально новая подача учебного материала. Использование аудио- и видеоконтента позволяет воздействовать на различные органы чувств, способствуя более глубокому пониманию предмета, - отметил директор ГИАЦ Павел Лис. - Разработка по-настоящему качественного мультимедийного образовательного контента требует огромных затрат, поэтому сотрудничество с ведущим российским разработчиком - отличная возможность адаптировать для белорусской учебной программы практики, доказавшие свою эффективность в России".

Уже в 2019 году белорусские школьники смогут использовать мультимедийные учебные пособия по естественным наукам в экспериментальном режиме. Для педагогов будут организованы обучающие курсы по работе с мультимедийным образовательным контентом.

Компания "Новый диск" является крупнейшим в России разработчиком и поставщиком мультимедийного образовательного контента, систем электронного управления образованием (EMIS) и дистанционного обучения. Образовательные материалы создаются с использованием новейших технологий и соответствуют мировым стандартам.

II Международная специализированная научно-техническая выставка-форум ITE 2018 проходила в Минске с 28 по 30 ноября. Форум призван способствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования. Информационный партнер форума - Белорусское телеграфное агентство.-0-