Мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах презентовали в Национальном архиве Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация мультимедийного проекта "Их оружие - кинокамера", посвященного 95-летию белорусского кино, состоялась сегодня в Национальном архиве Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"17 декабря киностудия "Беларусьфильм" празднует 95-летие. Конечно, мы не могли остаться в стороне от этого события. Во-первых, мы храним уникальные документы, связанные с историей белорусского кино, в том числе киностудии. Кроме того, "Беларусьфильм" - наш источник комплектования, мы принимаем на постоянное государственное хранение документы уже современного периода. И этот проект мы также посвящаем таким двум важнейшим событиям, как 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летие Победы, которое мы будем праздновать в следующем году", - рассказал директор Национального архива Беларуси Андрей Демянюк.

Название проекта "Их оружие - кинокамера" говорит само за себя. "Мы попытались рассказать о деятельности белорусских фронтовых кинооператоров, благодаря которым сегодня можем видеть уникальные кадры кинохроники, рассказывающие о партизанском движении, героизме, о трагедии, преступлениях нацистов на оккупированной территории Беларуси, о трудовом подвиге людей", - отметил директор.

В годы войны 308 кинооператоров находились на линии фронта и в партизанских подразделениях. Кинооператор Иосиф Вейнерович через объектив кинокамеры показал сражающихся партизан Брянской и Минской областей, солдат и офицеров Брянского фронта. Кинокамера операторов Центральной студии кинохроники Оттилии Рейзман и Марии Суховой запечатлела бои партизан бригады "Народные мстители" Минской области с немецкими оккупантами.

Мэтры документального кино Михаил Беров, Иосиф Вейнерович, Мария Сухова, Владимир Цеслюк показывали и рассказывали, что страна не покорилась, она борется и победит. В 1942-1944 годах группа белорусских кинорежиссеров на базе Центральной студии документальных фильмов СССР выпускала киножурнал "Советская Белоруссия", который рассказывал о сражающемся белорусском народе на оккупированной территории республики и о его трудовых подвигах в тыловых районах Советского Союза.

В экспозицию включено свыше 30 уникальных архивных документов из фондов Национального архива Беларуси. Это постановление Совнаркома БССР о работе Белорусской кинохроники, списки личного состава партизанских бригад, в которые были зачислены кинооператоры, наградные листы Михаила Берова, акт о гибели Марии Суховой, приказ о награждении Иосифа Вейнеровича. Представленные Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов аудиовизуальные документы обладают большой исторической значимостью и художественно-выразительной силой, отражая основные этапы деятельности кинооператоров на фронте и в партизанских зонах. Их подлинность не только повышает информационную ценность, но и усиливает познавательное начало всего архивного наследия об истории Великой Отечественной войны.

Соавторами проекта выступили Национальный архив Беларуси, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Музей истории белорусского кино и киностудия "Беларусьфильм".

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