Мусиенко: каждому из нас надо активнее продвигать наши символы и знания о стране

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому из нас надо активнее продвигать наши символы и знания о стране. Об этом заявил журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя итоги встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все происходящее получило живую реакцию. Мы в очередной раз увидели неравнодушие главы государства и умение правительства, чиновников и силовых структур мобилизоваться. Это здорово и говорит о зрелости. Мы строим самостоятельную страну и это опыт наш. Президент относится к стране, как к своему ребенку. И мы это увидели в очередной раз. Потому что не было элемента равнодушия", - сказал Сергей Мусиенко.

Эксперт затронул инцидент с госфлагом в Латвии. "Наши символы - это наша ценность. И случайно такие вещи не происходят. Если другое государство пытается навязывать кому-то другие символы - это о многом говорит. Да, мы понимаем, что во время оккупации не все люди использовали подобные символы, но под ними расстреливали людей, под ними лилась кровь, приходили и выгоняли людей из дома. И повторение этого оказалось настолько близко, что мы даже не ожидали. Мы жили расслабленно в это время. Это то, о чем сказал Президент, что надо каждому из нас занимать более активную позицию, продвигать наши символы и знания о стране, заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Это все нас касается, потому что если мы не займемся этим, то тогда займутся нами", - констатировал он.-0-