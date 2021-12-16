Мусиенко о социсследовании: у белорусов очень серьезное отношение к предстоящему референдуму

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов очень серьезное отношение к предстоящему референдуму, заявил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя результаты социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно данным социсследования, более 58% белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию, более 63% - планируют принять участие в референдуме.

"Исследование очень интересно в своих взаимосвязях, в сравнении. Потому что мы можем многие вопросы сопоставлять с тем, как было год назад. А это развитие общества, его движение. Да, будут научные статьи, участие в конференциях, но первое отражение - это динамика общественного сознания и мысли о будущем, которые присутствуют в обществе. Белорусское общество думает о своем развитии. И многие направления мы увидели очень верные, которые мы выбираем. Опять же, то, что относится к референдуму, изменению Конституции. К этому очень серьезное отношение и взгляд людей. Они информированы", - отметил руководитель Аналитического центра EcooM.

Сергей Мусиенко добавил: "Обращает на себя внимание, что рейтинг Всебелорусского народного собрания выше рейтинга действующего парламента. Также приятно и значительное повышение рейтинга Вооруженных Сил. Это опять-таки отражение происходящих сегодня в обществе процессов".

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих людей проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-