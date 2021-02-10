Мусиенко: снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% белорусов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% белорусов, заявил журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя результаты социологического исследования "Социальное мышление", передает корреспондент БЕЛТА.

"Большинство респондентов - 64,9% - считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. Ухудшение собственного материального положения констатировали 50,6% опрошенных. 29,2% указали, что их материальное положение не изменилось. 16,9% ответили, что в этом виноваты сами граждане. Снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% опрошенных, с деятельностью Президента - 4,5%", - сказал Сергей Мусиенко. При этом он отметил, что ухудшение экономической ситуации - это общемировая тенденция, связанная с пандемией.

В случае ухудшения экономической ситуации 63,5% респондентов намерены самостоятельно искать другой путь улучшения жизни. "И лишь 6% указали, что, оказавшись в такой ситуации, примкнут к организациям, добивающимся смены власти в стране различными путями", - отметил директор EcooM.

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации.

На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо организации заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека