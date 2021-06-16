Мусиенко: все произошедшее с Протасевичем - заранее спланированная Западом акция

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все произошедшее с Протасевичем - не что иное, как заранее спланированная Западом акция. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал руководитель Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко, комментируя брифинг, который организовал МИД в Национальном пресс-центре, сообщает БЕЛТА.

"Когда дипломаты, рассказывающие нам сказки про свободу слова, покидают зал - это нечто. По сути, своим побегом с пресс-конференции, молчанием или примитивными вопросами дипломаты и "независимые" журналисты показали нам свое реальное отношение к Беларуси. Их меньше всего интересует реальное положение дел, в их арсенале - лишь манипуляция и искажение реальности! А все, что противоречит искусственному образу, попросту игнорируется. Но что бы произошло с тем же польским или литовским дипломатами, если бы сам Протасевич задал им свои вопросы! А как бы ответил австрийский дипломат по поводу осужденной на 14 лет в Австрии гражданки - за те же призывы, которые мы слышим от наших беглых! Как бы они отвечали на такие вопросы, не успев предварительно согласовать свои ответы? Вот они и ушли, - отметил аналитик. - Что бы мы ни говорили и что бы нам ни говорили - факт налицо. И он был продемонстрирован на пресс-конференции в Минске. А почему за три недели, прошедшие с момента той посадки самолета, до сих пор не рассказал о происходившем тогда сам пилот того самолета? Не остается сомнений, что это была спланированная акция, в ходе которой Романа Протасевича просто подставили. Протасевич оказался сильнее как журналист, чем эти собравшиеся на конференции негосударственные интервьюеры. И это все еще раз доказывает: все произошедшее с Романом Протасевичем - не что иное, как заранее спланированная акция. Как доказывает и то, что для "новых СМИ" факты не нужны, а правда для них стала избирательной".

Как сообщалось, 14 июня Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра провело брифинг по актуальным вопросам, на котором присутствовали белорусские и зарубежные СМИ, дипломаты. Основными темами были ситуация с рейсом авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс, выезд из Беларуси некторых представителей польского национального меньшинства, противодействие транзиту нелегальных мигрантов через территорию нашей страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича. -0-