Музеи Минска. Описание и адреса всех минских музеев

Музеи Минска

Без прошлого нет настоящего. Наверное, именно поэтому нам так интересно посещать музеи, где мы соприкасаемся с историей, о которой рассказывают представленные экспонаты. Жизнь, творчество, тяжёлые годы войны – все это как пазл складывается в нашем воображении и мы видим картину прошлого. Представляем вашему вниманию яркие минские музеи, которые являются нашей гордостью.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

Прогуливаясь по проспекту Победителей невозможно не отметить красоту Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, в комплексе с обелиском "Минск – город герой". Туристам на первый взгляд визуально может показаться, что его создали совсем недавно. Настолько он выглядит современно. Это правда, но молодое только здание, открытие которого состоялось 2 июля 2014 года, в канун Дня Независимости. Новый комплекс с увеличенными экспозиционными залами и современными техническими возможностями дает больше возможностей погрузиться в атмосферу тех трагических лет. Музей имеет свою богатую историю и является единственным в Беларуси, который создали в тяжелые годы войны. В момент, когда открывали первую коллекцию было сложно предположить, сколько продлится война. Все верили в победу. Стоит отметить, что 22 октября 2020 года музею исполнилось 76 лет. Одна из визитных карточек музея – архитектурная композиция. Первое, что привлекает внимание – яркая 45-метровая стела "Минск – город герой", рядом с которой расположена скульптура "Родина-мать". За ними находятся впечатляющие 11 сверкающих лучей, которые символизируют Великую Победу и напоминают о 1100 трагических днях и ночах войны. Над самим музеем развивается белорусский флаг, а если посмотреть изнутри, то увидишь парк Победы и красивейшую реку Свислочь.

Комплекс впечатляет представленными экспонатами, которые отражают вехи истории 1941-1945 годов. За долгие годы исследований Великой Отечественной войны коллекция музея заметно расширилась, ежегодно ее пополняют на 700-800 раритетов. Чтобы их увидеть, в Беларусь приезжает множество туристов, а местные жители высоко ценят свою национальную гордость.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны имеет два филиала: мемориальный комплекс "Памятник воинам-интернационалистам" (г. Минск, река Свислочь), Военно-исторический комплекс "Старая граница" (Минская область, Дзержинский район, п. Станьково).

Адрес: г. Минск, проспект Победителей, 8

Национальный исторический музей Республики Беларусь

Национальный исторический музей Республики Беларусь расположен в самом сердце столицы. Наверное, это очень символично. Здесь можно увидеть артефакты, которые имеют особую ценность для нашей страны. Музей имей богатую историю, за которую он несколько раз менял название. Свое начало музей берет от Минского областного музея, который был основан в 1919 году. С 1923 года он получил название Белорусский государственный музей и был центральным учреждением. Позже, в 1930 году он стал Минским социально-историческим музеем, а в 1941 году – Минским историческим. К сожалению, во время Великой Отечественной войны здесь были разграблены или уничтожены многие коллекции. Музей был восстановлен только в 1957 году и назывался Белорусский государственный историко-краеведческий музей. С 1964 года стал Государственным музеем БССР. В очередной раз музей переименовали в 1992 году, после провозглашения независимости Республики Беларусь он получил название – Национальный музей истории и культуры Беларуси. Современное имя он обрел 15 сентября 2009 года.

Сегодня - это один из крупнейших музеев, его собрание насчитывает более 480 тысяч экспонатов, которые посвящены истории, политике и культуре родной страны. Одно из главных правил музея – хронология. Здесь каждый посетитель начинает свое путешествие по многовековой истории Беларуси от ее начала и до современности. В основе экспонатов подлинники, ряд из которых включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Каждый год здесь проводятся более 130 выставок, а также пополняется музейное собрание на 2-3 тысячи единиц новых поступлений.

Сегодня в единую структуру входят еще пять филиалов: Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4), Дом-музей I съезда РСДРП (проспект Независимости, 31а), Музей современной государственности (ул. К. Маркса, 38), Музей истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь (переулок Музыкальный, 5), Музей природы и экологии Республики Беларусь (ул. К. Маркса, 12).

Адрес: г. Минск, ул. К. Маркса, 12

Национальный художественный музей Республики Беларусь

Национальный художественный музей Республики Беларусь является настоящим храмом для ценителей искусства. Это крупнейший музей в стране, где представлено более 30 тысяч экспонатов, которые составляют двадцать коллекций и два собрания: собрание национального искусства и собрание памятников искусства стран и народов мира. Музей старается постоянно радовать посетителей, поэтому коллекция часто пополняется. И это у него хорошо получается, здесь можно увидеть оригинальные работы художников с мировым именем и не только. А начиналось все в далёком 1939 году, тогда он назывался Государственной картинной галереей. Как и сегодня, коллекция имела выдающиеся экземпляры. Основой которой стали шедевры из исторических музеев Минска, Могилева, Гомеля и Витебска. Несколько произведений искусств были подарены Третьяковской галереей, Русским музеем, Государственным Эрмитажем и Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Галерея стремительно развивалась. Стоит отметить, что к 1941 году коллекция насчитывала более 2700 произведений. Среди них можно было наблюдать собрание Слуцких поясов, французские гобелены XVIII в., портретную живопись XIV-XIX вв. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны коллекцию вывезли за пределы страны. Судьба собрания до сих пор неизвестна. В послевоенное время галерею стали возрождать и он буквально восстал из пепла. В 1957 году Государственный художественный музей БССР (второе название музея) торжественно открылся в новом здании, Любопытно, что благодаря неравнодушным сотрудникам, собрание было на уровне довоенного времени. В него входили русское, советское и белорусское искусство. На протяжении многих лет коллекция музея пополнилась и он стал большим комплексом. Знаковое событие в жизни музея произошло в 1993 – он получил свое третье название – Национальный художественный музей Республики Беларусь.

В структуру музея входят три филиала, которые также будут интересны любознательным посетителям: Дом Ваньковичей. Культура и искусство XIX века (г. Минск, ул. Интернациональная, 33а), Музей белорусского народного искусства (Минский район, Острошицкий Городок, с/к "Раубичи"), Музей В. К. Бялыницкого-Бирули (г. Могилёв, ул. Ленинская, 37).

Адрес: г. Минск, ул. Ленина, 20

Государственный литературный музей Янки Купалы

Проникнуться трогательной историей жизни великого белорусского поэта, драматурга и публициста можно в Государственном литературном музее Янки Купалы. Поэта поистине можно назвать жемчужиной белорусской литературы. Музей в его честь был основан в 1944 году. Тогда первым директором стала жена Янки Купалы Владислава Луцевич. Для нужд музея был отведен третий этаж Дома профсоюзов, который находился на площади Свободы. Первые посетители смогли познакомиться с творчеством поэта только 20 сентября 1945 года, именно тогда была открыта выставка о жизни и творчестве Янки Купалы. Но то непростое время вносило свои коррективы. Например, сотрудникам было не просто создать экспозицию. Главной проблемой было то, что в первые дни войны дом поэта сгорел, в огне погиб также архив и библиотека Янки Купалы. В 1949 году музей получил отдельное здание, которое располагалось по улице Энгельса, а уже в 1959 году переехал в собственное по улице Янки Купалы, но теперь уже навсегда. Стоит отметить, что музей находится в парке, который носит имя поэта с 1972 года. И это очень символично. Ведь тот самый дом, который сгорел во время войны, стоял как раз здесь, на берегу Свислочи.

Главная задача музея - рассказать о жизни и творчестве писателя. Для посетителей здесь подготовлено 8 залов, которые начинают свою историю с рождения белорусского поэта, знакомят с его семьей и показывают весь творческий путь Янки Купалы. Каждый зал идёт в хронологическом порядке. Здесь интересно будет посмотреть рукописи, личные вещи, фотографии, живопись и графику. А ещё в фойе можно познакомиться с историей музея и его филиалов. В этом посетителям поможет специальный информационный киоск, с помощью которого можно даже совершить виртуальную экскурсию в четыре филиала музея: "Вязынка", "Левки", "Окопы", "Яхимовщина". Стоит отметить, что музей очень современный. Здесь кроме виртуальной экскурсии можно оставить отзыв о музее в электронной или обычной книге, посмотреть видеоролики в формате 3D. Кстати, ещё в музее на память о посещении можно получить диплом с собственной фотографией.

Адрес: г. Минск, ул. Янки Купалы, 4

Историко-культурный комплекс " Линия Сталина "

Еще один символ победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками – историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Музей под открытым небом был торжественно открыт 30 июня 2005 года. Идея создания памятника принадлежит благотворительному фонду помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана", их инициатива была поддержана. И началось строительство! В создании комплекса принимали участие общественные организации, предприятия, а также неравнодушные граждане. Наверное, это в очередной раз доказывает, насколько важно было для людей увековечить подвиг советского народа. Стоит отметить, что основной объем работы был выполнен инженерными войсками Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Здесь посетители комплекса смогут увидеть восстановленные фортификационные сооружения Минского укрепрайона, которые в 1930-х годах были расположены на оборонительной линии СССР. Площадь музея очень большая – 31,7 гектаров. На сегодняшний день в экспозиции представлены более 170 крупных экспонатов. В комплексе собрана наиболее полная на территории Беларуси экспозиция военной техники, стрелкового оружия, танков, авиации и артиллерии. Равнодушным это место не оставит никого. Познакомиться с комплексом приезжают белорусы и гости из других стран. Любопытно, что чаще всего люди предпочитают приезжать с семьей. И это понятно: здесь очень интересно ребятам! А для посетителей с маленькими детьми предусмотрена детская площадка. Здесь можно отлично провести время: побывать на интересной экскурсии, посмотреть на яркие экспонаты, попробовать солдатскую кашу в кафе "На привале". А еще, для тех, кто любит активный отдых и хочет получить незабываемые впечатления, в комплексе можно прокатиться на квадроцикле, лодке, бронетехнике или просто погулять на свежем воздухе. Ну и, конечно, на память можно сделать красивые фотографии.

Адрес: Минский район, деревня Лошаны

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта – это красивый самобытный комплекс под открытом небом. Его еще называют музей-скансен. Музеи подобного типа сохраняют и показывают памятники истории и культуры в близкой и естественной среде. В Беларуси это единственный музей, который представляет собой целую деревню из памятников зодчества XVII-XX веков.

Музей можно условно разделить на три научно-экспозиционных сектора: Центральная Беларусь, Поозерье и Поднепровье. Каждый из них прекрасен по-своему. В состав яркой экспозиции также входят около 40 объектов, среди которых: Покровская церковь XVII века, церковно-приходская школа, ветряная мельница и амбар, баня, корчма, кузница, хаты богатых и бедных крестьян. Посмотреть это очень интересно. Для посетителей здесь подготовлены интересные выставки и экскурсии, которые еще больше помогут погрузиться в атмосферу.

Этот самобытный музей хранит и возрождает белорусские традиции и обряды. Здесь очень часто проводят фестивали, концерты, национальные праздники и обряды. Каждый желающий может принять участие в мероприятиях. А если гости проголодались, то здесь можно отведать блюда и напитки традиционной белоруской кухни, среди которых вкусные и настоящие драники, сбитень, верещака.

Стоит отметить еще одну важную часть деятельности музея – музейно-педагогические занятия в школах и детских садах. Талантливые педагоги, чтобы привлечь внимание ребят, используют на уроках музейные экспонаты (оригиналы, модели, копии) и показывают интересную презентацию. Все эти нехитрые методы помогают сделать занятия максимально яркими и запоминающимся для маленьких учеников.

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта гости могут не только отлично провести время, но и пожениться! Такая интересная услуга также представлена в музее. Здесь молодоженов ожидает сказочный праздник, который будет сопровождать живая музыка. В крестьянскую усадьбу молодые приедут на настоящей телеге, где примут участие в свадебном обряде.

Еще одна изюминка музея – здесь можно увидеть, как выглядит комплекс с высоты птичьего полета. Любители экстремальных экскурсий смогут оценить невероятную красоту белорусской природы и познакомиться с традиционной народной архитектурой прошлого. Полет в музее осуществляется на мотодельтаплане "Фрегат" и на вертолете. Примечательно, что во время полета можно послушать аудиоэкскурсию.

Адрес: Минский район, деревня Озерцо

Музей древнебелорусской культуры НАН

Еще одно познавательное и уникальное место – Музей древнебелорусской культуры. Это один из интереснейших музейных комплексов. Здесь посетителям открывается особый мир – мир истории развития в Беларуси материальной культуры и искусства, от ее истоков и до современности. Музей был открыт достаточно давно. Его основали в 1977 году на базе Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук БССР (на данный момент Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси). Но открытие произошло спустя несколько лет, в 1979 году.

Музей бережно хранит коллекции, которые признаны национальным достоянием: уникальные национальные костюмы, сакральную живопись, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства. Музей насчитывает около 30 тысяч единиц хранения. Каждый год его собрание пополняется на 50-100 экспонатов. Стоит отметить, что сотрудники музея отправляются в экспедиции, чтобы найти для своих посетителей что-нибудь интересное. Особое внимание в музее уделяют сохранению артефактов, поэтому по необходимости их своевременно реставрируют. Здесь часто можно встретить ученых, культурологов, школьников и студентов. Кто-то пришел на экскурсию, а кто-то проводит свое масштабное исследование. Стоит отметить, что изучить экспонаты приезжают и учёные из соседних стран. В музее есть три выставочных зала, где каждый представленный артефакт отображает дух своего времени. Например, археологическая коллекция включает в себя находки, которые рассказывают нам о том, как жили люди в каменном, бронзовом и железном веке. Это очень интересно. Как будто читаешь книгу по истории, только видишь её своими глазами. Следующее, что впечатляет – коллекция народного творчества и этнографии. Здесь можно увидеть народные костюмы, музыкальные инструменты, пояса, посуду из дерева и керамики, расписные ковры, изделия из соломы и многое другое. Отдельно хочется остановиться на костюмах. Уж очень они красивые и здесь их собрана богатейшая коллекция. Если внимательно смотреть коллекцию, то можно отметить любопытный факт: замужняя дама должна была прятать волосы под платок, а на порядочность мужчины указывал пояс, который обязательно должен был присутствовать в костюме. В музее можно увидеть самую большую коллекцию икон в стране, красивые скульптуры, художественные ткани и многое другое. Все собранные экспонаты являются оригинальными.

Адрес: г. Минск, ул. Сурганова, дом 1, корпус 2

Государственный музей истории белорусской литературы

Государственный музей истории белорусской литературы расположен в одном из исторических зданий Троицкого предместья. В крупнейшем литературном музее страны можно увидеть архивные документы, уникальные рукописи, фотографии и личные вещи белорусских писателей. Одной из главных гордостей музея являются рукописные и старопечатные издания XVII-XVIII вв., а также коллекция иконографии и фотоматериалов XIX-первой половины XX вв. Коллекция музея очень богата, в неё входят более 50 тысяч единиц хранения. Находясь в музее сразу чувствуется, что здесь как будто оживает история. Когда-то всё то, о чем мы читали в учебниках, теперь можно увидеть своими глазами.

Музей был основан 6 ноября 1987 года, но его открыли для посетителей только в 1991 году. Основной целью музея является задокументировать историю белорусской литературы, чтобы потом рассказать её своим гостям. Для посетителей здесь открыты 25 тематических коллекций. Ещё одна миссия музея – просветительная деятельность. Для взрослых и детей здесь проводят лекции, которые помогают узнать много нового и интересного из истории белорусской литературы. Стоит отметить, что для детей здесь проводят занятия в игровой форме, на которых ребятам также рассказывают о традициях празднования Купалья и свадебных обрядах.

Для тех, кто хочет узнать ещё больше информации о истории белорусской литературы, музей предлагает посетить свои филиалы: Белорусская хатка (г. Минск, ул. Рабкоровская, 19), Литературный музей Максима Богдановича (г. Минск, ул. М. Богдановича, 7а), Фольварк Ракутевщина (Минская область, Молодечненский район, д. Ракутевщина), Дом-музей Петруся Бровки (Витебская область, Ушачский район, д. Путилковичи), Литературный музей Петруся Бровки (г. Минск, ул. К. Маркса, 30), Музей-усадьба Франтишка Богушевича (Гродненская область, Сморгонский район, а. г. Кушляны), Музей-усадьба Мицкевичей "Заосье" (Брестская область, Барановичский район, д. Заосье), Литературный музей Кузьмы Чорного (Минская область, Копыльский район, д. Тимковичи, Музей-дача Василия Быкова (Минская область, Минский район, а. г. Ждановичи).

Адрес: г. Минск, улица М. Богдановича, 13

Государственный музей военной истории Республики Беларусь

Государственный музей военной истории Республики Беларусь – это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о важной роли белорусского народа в военной истории Центральной Европы. Музей был торжественно открыт 6 июля 2002 года и является нашей национальной гордостью.

Экспозиция музея военной истории Республики Беларусь представлена в трех залах. Свой рассказ музей начинает с того, что знакомит с историей заселения славянами территории нынешней Беларуси, далее повествует о трагических событиях тяжёлой Первой мировой войны. Здесь также можно изучить материалы о гражданской войне, становлении белорусского военного округа, межвоенного периода и, конечно, о Великой Отечественной войне. Посещая музей, в воображении складывается полная картина нашей истории. Особенно помогают в этом образцы военной техники и вооружения, обмундирование, документы, схемы, карты и фотоматериалы. Это очень впечатляет. В музее имеются также и эксклюзивные экспонаты, посмотреть которые очень интересно. Например, штурмовой флаг (Знамя Победы) водруженный на крыше здания рейхстага в Берлине 30 апреля 1945 года военнослужащими Красной армии. Это был настоящий символ победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. В музее ещё находятся множество интересных экспонатов, которые отражают послевоенный период, становление мощных Вооруженных сил СССР мирного времени. Стоит отметить, что особое и важное место в музее занимает современная история Вооруженных Сил Республики Беларусь. В завершении своего путешествия по музею посетители смогут изучить список почётных солдат и офицеров, которые навечно зачисленны в состав частей Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Адрес: г. Минск, ул. Героев 120 дивизии, 15