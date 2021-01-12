12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории студенческих общежитий создан к 100-летию БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Расположен музей на четвертом этаже общежития №11 (пр.Дзержинского, 87). В основу концепции заложена ретроспектива самых значимых событий студенческой жизни, начиная с 1926 года. На площади 55 кв.м размещены более 300 экспонатов. Среди них - фотоматериалы, книги, макеты зданий, предметы быта, а также награды студентов и сотрудников Студгородка, полученные в разные годы за участие в организации республиканских и международных мероприятий. В музее хранятся также архивные документы, один из них - "Правила проживания студентов в общежитии" 1926 года.

Особое место в экспозиции занимает модель комнаты советского студента, оформленная в стилистике 1980-х годов. Атмосферу того времени передают радиоприемник, ковры, музыкальные пластинки, шторы, вязаные носки, банки с соленьями. Кроме того, в этой зоне расположен самый раритетный экспонат - чемодан студентки географического факультета, сохранившийся с 50-х годов прошлого века и переданный в дар музею.

Над оформлением и наполнением экспозиции работал коллектив Студенческого городка. В будущем планируется расширить коллекцию и создать информационный стенд о его руководителях. Также рассматривается инициатива театральной студии БГУ "Единственный вариант" выступать в музее с тематическими мини-спектаклями.

"Посетить бесплатно музей могут все желающие. Для этого необходимо предварительно записаться. В связи с эпидситуацией экскурсии планируется проводить два раза в месяц", - рассказали в пресс-службе.

Первые студенты БГУ в 1920-1930-х годах проживали в общежитиях, предоставленных городскими властями университету на улицах Комсомольской, Энгельса, Белорусской и Ленина. Общежитием №1 БГУ является корпус по адресу ул.Свердлова, 34, открытый в 1952 году и известный среди студентов-историков как "копейка". В 1953 году началось строительство двух общежитий по ул.Бобруйской на месте нынешних административных корпусов. В сентябре 1960 года открывается новое общежитие по пр.Машерова, 9. Значительно помогли в строительстве сами студенты: на протяжении 1958-1959 годов юноши и девушки группами по 100 человек ежедневно работали на строительстве во внеучебное время.

Официальной датой создания Студенческого городка считается 6 сентября 1974 года. Тогда в его состав входили шесть общежитий. В 1975 году введены в строй два общежития: №2 по ул.Октябрьской и №3 по ул.Курчатова. В сентябре 1985 года вводится в эксплуатацию общежитие №8 по ул.Кропоткина, которое в 1998 году было переведено в разряд малосемейного. В сентябре 1998 года начато заселение в общежитие №10 по ул.Курчатова. В 2009 году открыто общежитие №11 по адресу пр.Дзержинского, 87, а в 2013-м - №4 на ул.Чюрлениса, 7.

Сегодня Студенческий городок включает 10 общежитий для студентов и сотрудников университета.-0-