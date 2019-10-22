Музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти - Воропаев

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти, заявил журналистам директор учреждения Владимир Воропаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш музей - это храм памяти, это место, позволяющее каждому человеку осознать ценность мира. Наша задача - показать посетителям, какой ценой досталась Великая Победа и что будущие поколения должны сделать, чтобы такие события никогда не повторились. Сейчас многие стараются переписать историю, а наш музей существует, чтобы донести правду о войне", - сказал Владимир Воропаев.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл свои двери для посетителей 22 октября 1944 года в одном из уцелевших в годы войны зданий - Доме профсоюзов на площади Свободы. В 1966 году музей переместился в здание по проспекту Ленина, 25а (ныне проспект Независимости). По инициативе Президента Беларуси в апреле 2010 года началось возведение нового здания музея на проспекте Победителей. Торжественная церемония открытия прошла 2 июля 2014 года.

Сегодня фонды музея, состоящие из 30 коллекций, насчитывают свыше 154 тыс. единиц хранения. Это фотографии, документы, письма, личные вещи фронтовиков, партизан, подпольщиков. Особую значимость представляют коллекции рукописных партизанских журналов и самодельного партизанского оружия. Журналы являются своеобразной энциклопедией жизни партизан Беларуси, а каждый предмет из коллекции самодельного оружия изготовлен руками талантливых партизанских мастеров-оружейников.

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