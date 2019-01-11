Музей истории ВОВ присоединится к международной акции #MuseumSelfie

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны впервые присоединится к международный сетевой акции #MuseumSelfie: 16 января здесь пройдет День музейного селфи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель заведующего отделом развития Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Елена Семашко.

"Мы предлагаем нашим посетителям сделать фото на фоне любимых предметов или уголков экспозиции музея. Допускаются селфи на фоне здания музея, с входным билетом и так далее. Затем автопортреты следует опубликовать в социальных сетях с хэштегами #MuseumSelfie и #warmuseumby. Лучшие селфи попадут на ленту музея VK, Facebook и Instagram. Автор самого яркого селфи получит подарок от музея", - рассказала Елена Семашко.

Акция #MuseumSelfie была создана по инициативе Международного музейного проекта Culture Themes в 2014 году. Идея ее проста - минимальными усилиями популяризировать музеи и историческое наследие. К слову, у Дня музейного селфи есть аккаунт в Twitter, где собраны самые необычные и красивые селфи, сделанные в музеях всего мира.

"Для нашего музея участие в акции – возможность повысить свою популярность в мировом сообществе, дать повод своим посетителям попрактиковаться в хорошем селфи: минимум банальности и максимум вкуса. В то же время, мы советуем любителям селфи воздержаться от фотографирования на фоне экспонатов, отражающих особый драматизм и трагичность событий Великой Отечественной войны. В частности, мы рекомендуем полностью исключить из зоны действия флешмоба зал №6 "Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941 – 1944 гг." Также следует помнить и о стандартных правилах поведения в музее: не брать экспонаты в руки, фотографироваться без вспышки, не шуметь и не садиться на предметы мебели из экспозиции", - отметила заместитель завотделом.-0-