Музей истории ВОВ проведет в соцсетях акцию памяти "Герои смотрят с фотографий"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны с 23 июня по 3 июля проведет в социальных сетях акцию памяти "Герои смотрят с фотографий". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель заведующего отделом развития музея Елена Семашко.

В этот период на своих страницах в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram) музей будет публиковать фотографии и информацию о фронтовиках и партизанах - участниках освобождения Беларуси. Публикации будут помечаться хештегом #ГероиСмотрятСФотографий. "Поддержать акцию могут все жители Беларуси и зарубежья, желающие приобщиться к празднованию юбилейной даты, ведь в семейных архивах и частных коллекциях также хранятся фотоснимки участников тех событий. Мы приглашаем присоединиться к мемориальной акции другие организации и учреждения - музеи, архивы, библиотеки - и опубликовать в своих группах в соцсетях фотографии героев, участвовавших в освобождении страны. Все записи следует помечать хештегом #ГероиСмотрятСФотографий", - рассказала Елена Семашко.

Дата старта акции привязана к началу белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" (23 июня - 29 августа 1944 года), в ходе которой была полностью освобождена Беларусь и которая стала одним из выдающихся сражений Второй мировой войны. Поражение группы немецких армий "Центр" в Беларуси превратилось в катастрофу для фашистской Германии. Советские войска разбили более чем миллионную группировку немецко-фашистских войск, изгнали оккупантов с территории республики, освободили часть Прибалтики, Польши и подошли к границам Восточной Пруссии. Были созданы благоприятные условия для нанесения завершающих ударов по врагу и окончательного его разгрома. Тысячи воинов Красной Армии воевали за белорусскую землю, как за родной край. Более 1600 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Дата завершения акции - 3 июля - приурочена к освобождению Минска и Дню Независимости Беларуси.

По словам Елены Семашко, "Герои смотрят с фотографий" - это продолжение акции #ОсвобождениеБеларуси75, которая проходила 23 сентября прошлого года. В этот день в 1943 году был освобожден первый районный центр республики - городской поселок Комарин. "Тогда к акции присоединились более 20 музеев Беларуси и России, а также достаточно активными были жители страны", - отметила она.-0-