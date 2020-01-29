Музей М.Шмырева в Витебске запустит цикл образовательных проектов к 75-летию Великой Победы

29 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева разработал цикл образовательных проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Ирина Шишкова.

Откроет цикл мероприятий в феврале кинолекторий "Великая Победа". Это будет примерно 30-минутный показ кинохроники военных лет с предварительным рассказом о событии или периоде войны, запечатленном на пленку. После сеанса зритель получит возможность обсудить материал. Проект рассчитан на широкую аудиторию. Экспертами кинолектория выступят научные сотрудники и преподаватели Витебского государственного университета, исследователи из других вузов и регионов. Материал для показа будет подбираться из фондов музея, а в последующем, если кинолекторий займет постоянное место в афише, предполагается наладить взаимодействие с другими учреждениями культуры и научно-исследовательскими центрами.

Следующий проект под названием "Школа военной истории" разработан совместно с Витебским госуниверситетом в формате открытых лекций по теме Второй мировой войны. Его целевая аудитория - старшеклассники, так как акцент планируется делать на изучении событий Великой Отечественной войны, включенных в задания централизованного тестирования по истории. Создатели проекта ставят перед собой задачу не просто подготовить молодежь к тестовым испытаниям, но и дать толчок к углубленному изучению истории. Поэтому на лекциях будут рады видеть учащихся колледжей, студентов - всех, кто стремится стать всесторонне развитыми личностями, отметила Ирина Шишкова. В качестве лекторов планируется приглашать авторитетных специалистов из научных, культурных и образовательных центров страны.

В ближайшие дни музей объявит фотоконкурс "Победа глазами современника" и разместит на своем сайте условия его проведения. Проводиться конкурс будет с февраля по май, участниками смогут стать все желающие. Задача - передать с помощью искусства фотографии свое понимание темы Великой Отечественной войны. Для победителей предусмотрены ценные призы, а лучшие работы пополнят фонды музея и будут участвовать в выставочных проектах, например, "Ночь музеев". К работе с материалами конкурса предполагается подключить интернет-пользователей (голосование организуют на сайте музея), искусствоведов и музейных работников, а также профессиональных фотографов.

Еще два проекта, посвященные 75-летию Великой Победы, рассчитаны на школьную аудиторию. Во время образовательного цикла "Армейская азбука" дети и подростки узнают, что такое армия, расширят кругозор и получат практические навыки армейской жизни. Тематика занятий будет адаптирована к каждой возрастной группе, а учителями выступят сотрудники музея, представители военкоматов и военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, дислоцирующейся в Витебске. Проект к оздоровительному сезону - летняя школа - включает адаптированный курс занятий по мотивам пособия времен Великой Отечественной войны "Спутник партизана". Школьникам предстоит научиться жить и проводить время на природе: ориентироваться на местности, писать подручными материалами, раскладывать более десяти видов костров и обрести другие навыки лесной жизни.-0-