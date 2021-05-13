Музей открылся в Физико-техническом институте НАН

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей открылся в Физико-техническом институте Национальной академии наук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытие музея приурочено к 90-летию института. В музее представлен исторический путь и преобразование направлений института, показано историческое наследие ученых, работавших там и внесших весомый вклад в его развитие. Там можно увидеть исторические экспонаты разработок, биографии руководителей учреждения. Также сегодня была презентована книга "Двигаясь вместе", в которой рассказывается об истории, достижениях и судьбах сотрудников, которые создают новые технологии и оборудование.

Директор института Виталий Залесский подчеркнул, что научная организация постоянно развивается. "Мы не стоим на месте и становимся своеобразным центром притяжения. Мы хотим объединить наши усилия с другими институтами и заводами для решения общих задач и с помощью синергетического эффекта достичь совершенно других результатов. В этом суть нашего проекта, который мы назвали "Академтехноград", - отметил он. Планируется, что организации НАН, которые ведут деятельность в области материаловедения и технологий обработки материалов, в рамках научно-инжинирингового центра "Академтехноград" будут реализовывать комплексные проекты.

Физико-технический институт был образован 29 марта 1931 года. Сейчас институт включает в себя пять научных отделов, 12 лабораторий и две отраслевые лаборатории, научно-инжиниринговый центр "Академтехноград", опытное производство. Здесь выполняются работы, востребованные в машиностроении, микроэлектронике, оборонной промышленности, медицине, строительной индустрии.-0-