Музейная педагогика играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи - Карпенко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музейная педагогика играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне он посетил народный музей имени Батальона белорусских орлят, расположенный в средней школе №67 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Главная суть системы образования - не только передача знаний, но в первую очередь воспитание настоящего человека, патриота, гражданина своей страны. Трудно переоценить вклад школьных музеев в эту воспитательную работу. Музейная педагогика играет важную роль в становлении и развитии у молодых людей патриотизма, гражданственности. И мы рады, что наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, люди старшего поколения сегодня активно сотрудничают с учреждениями образования в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сегодняшнее мероприятие тому большое подтверждение", - сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что у современной молодежи есть уникальная возможность узнать историю войны из уст ее непосредственных участников. "Ветеранов, к сожалению, становится с каждым днем все меньше. Будущие поколения будут изучать эту войну исключительно по учебникам, по тем артефактам, которые хранятся в том числе и в таких музеях", - добавил он. Министр передал школьному музею издания, которые помогут в деле воспитания подрастающего поколения.

Как отметил Дмитрий Мезенцев, современному поколению сложно представить, что пришлось пережить советскому народу в далекие сороковые. "8-9 мая мы были участниками торжеств в Минске. 8 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко передал в крипту храма-памятника в честь Всех Святых капсулы с мест боев со всех областей Беларуси. 30 апреля я имел честь принять 7 капсул, которые мы позже передадим на хранение в главный храм Вооруженных Сил России. Мы очень ждем 24 июня - 75-ю годовщину парада Великой Победы, который прошел на Красной площади в 1945 году. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко показывают огромное уважение к подвигу солдат Великой Отечественной войны, советского народа", - сказал посол.

Батальон белорусских орлят официально был создан 12 марта 1971 года. В этот день в газете "Зорька" был опубликован приказ о создании батальона и организации поисковой работы по установлению фамилий юных подпольщиков, связных, партизан полков. Приказ был подписан Героем Советского Союза Виктором Ливенцевым. Первые экспонаты, найденные учениками школы в походах, поступили в музей в мае 1979 года. Торжественное открытие состоялось 7 мая 1981 года. Встречи в музее, уроки мужества, прием в пионеры и октябрята, живой коридор, торжественные линейки, концерты, возложение венков - все это стало доброй традицией школы. В 1995 году музею Батальона белорусских орлят было присвоено звание народного.

Кроме музея гости посетили сегодня детский оздоровительный лагерь, и подарили школе спортивный инвентарь - настольные игры и набор мячей, которые понадобится для активного отдыха в лагере.-0-