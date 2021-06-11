Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами соревнований по пожарно-спасательному спорту

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Университете гражданской защиты завершились международные соревнования на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом. У мужчин в международном зачете: 1-е место - Беларусь, 2-е - Россия. У женщин: 1-е место - Беларусь, 2-е - Россия.

У мужчин в республиканском зачете: 1-е место - Минское областное УМЧС, 2-е - Витебское областное УМЧС, 3-е - Гродненское областное УМЧС.

Кроме того в дисциплине "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями" Илья Бондаренко установил новый рекорд Беларуси среди юниоров - 15,34 сек. В дисциплине "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями" Ангелина Малинко установила новый рекорд среди женщин - 16,11 сек. В дисциплине "Пожарная эстафета 4х100 метров" новый национальный рекорд установила женская сборная команда Беларуси - 60,40 сек.-0-

Фото МЧС