МВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельности

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди, вовлекаемые в незаконный оборот наркотиков, в 90% случаев знают о криминальном характере такой деятельности, сообщил журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, интернет является основной площадкой не только для распространения, но и вовлечения в потребление и распространение наркотических средств. Многочисленные объявления (предлагающие заработок за распространение наркотиков. - Прим. БЕЛТА) - это не что иное, как способ вовлечения молодых людей в наркопреступление. 90% из них понимают преступный характер такой работы, их мотивация - заработок при минимальных трудозатратах", - сказал Геннадий Казакевич.

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