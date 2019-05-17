17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси и России согласовали подходы по обмену информацией о беженцах и ищущих убежище, сообщили БЕЛТА в МВД.

Заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики прошло в Туле. С белорусской стороны делегацию возглавил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, с российской - первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. В заседании приняли участие представители госорганов Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства.

"Согласованы подходы по обмену информацией о беженцах и ищущих убежище лицах из третьих государств. Обсуждены вопросы дальнейшей интеграции информационных ресурсов в сфере миграции. Также участники заседания особое внимание уделили вопросам подготовки проекта Концепции миграционной политики Союзного государства и плана ее реализации на период до 2025 года. Обсуждалось взаимодействие компетентных органов Беларуси и России во время II Европейских игр", - рассказали в МВД.

Стороны обменялись сведениями о реализации международных и межведомственных договоров, проинформировали друг друга об изменениях в законодательстве в сфере миграции.