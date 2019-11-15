МВД Беларуси интересен британский опыт по идентификации личности нелегальных мигрантов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству внутренних дел Беларуси интересен британский опыт в области идентификации личности нелегальных мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев на встрече с послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
Глава МВД выразил готовность укреплять и расширять взаимодействие с полицией Великобритании по различным направлениям правоохранительной деятельности.
"МВД Беларуси заинтересовано в налаживании более тесных контактов с правоохранителями Великобритании с целью взаимообмена информацией о лицах, причастных к совершению преступлений в IT-сфере, - подчеркнул Юрий Караев. - Белорусская сторона готова поделиться своим опытом и наладить сотрудничество для эффективного противодействия наркоугрозе".
Для МВД Беларуси особый интерес представляет опыт британских коллег в области идентификации личности задержанных нелегальных мигрантов, анализа миграционных рисков. "Наработки в сфере обеспечения безопасности во время массовых спортивных мероприятий были бы полезны для нас", - отметил Юрий Караев.
Жаклин Перкинс подтвердила готовность к расширению сотрудничества, обмену опытом в таких сферах, как противодействие торговле людьми, киберпреступности, нелегальной миграции.-0-