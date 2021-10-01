МВД Беларуси посетила Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД посетила Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми (ГРЕТА). Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Мониторинговый визит экспертов ГРЕТА в нашу страну организован в рамках второго раунда изучения выполнения Беларусью обязательств, принятых в соответствии с Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми. Первый раунд оценки выполнения взятых обязательств по Конвенции проводился Советом Европы в 2016-2017 годах.

Согласно процедуре такая оценка строится на основании письменных ответов на вопросник, а также информации, которую эксперты получают в ходе визита в страну непосредственно от представителей органов власти и институтов гражданского общества. Ответственным за координацию деятельности госорганов и иных организаций по выполнению обязательств, принятых Республикой Беларусь по Конвенции, определено Министерство внутренних дел.

Обращаясь к участникам сегодняшней встречи, заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич отметил, что торговля людьми по-прежнему является хорошо отлаженным транснациональным преступным видом деятельности. "Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве не только признала важность проблемы, но и начала вести активную полномасштабную борьбу с ней, - подчеркнул он. - Противодействие торговле людьми в нашей стране находится на особом контроле главы государства".

Замминистра также обратил внимание, что начиная с 2002 года в республике выполняется уже пятый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми (в рамках Программы по борьбе с преступностью и коррупцией). В его реализацию вовлечены различные министерства и ведомства, международные и общественные организации. На системной основе организуются конференции, семинары и тренинги, проводятся различные информационные кампании. Созданы междисциплинарные рабочие группы из представителей милиции, пограничной службы, здравоохранения, образования, труда и соцзащиты, адвокатуры, МОМ и филиалов общества Красного Креста.

"Проведенная МВД совместно с заинтересованными госорганами и неправительственными организациями работа позволила существенно минимизировать масштабы торговли людьми в нашей стране, а также продолжить оказание эффективного противодействия, - констатировал Геннадий Казакевич. - И если ранее акцент ставился главным образом на саму борьбу с торговлей людьми, то в настоящее время, с учетом достигнутых результатов, значительное внимание уделяется ее предупреждению, защите и реабилитации жертв, а также противодействию новым актуальным вызовам и угрозам, таким как детская порнографии и педофилия".

Замминистра заверил экспертов ГРЕТА, что Министерство внутренних дел открыто к конструктивному диалогу по всем аспектам взаимодействия, как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках международных организаций.

В свою очередь зарубежные специалисты поблагодарили представителей ведомства за предоставленную возможность ознакомления с предпринимаемыми МВД мерами в сфере борьбы с торговлей людьми, защиты и реабилитации жертв, а также компетентный обзор ситуации и конструктивный диалог.

Ранее эксперты ГРЕТА уже провели ряд рабочих встреч с представителями заинтересованных государственных органов и ведомств, вовлеченных в решение данной проблемы.-0-