МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси установило распределительные квоты регистрации ходатайств на 2020 год. Соответствующее постановление МВД от 31 декабря 2019 года №353 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определяются распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси. Всего их предусмотрено 700. В Брестской области это 120 человек, в Витебской - 150, Гомельской - 150, Гродненской - 90, Минской - 110, Могилевской - 80. Вопросы предоставления соответствующих статусов находятся в ведении подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов.

Квоты уменьшены на 200 человек. Согласно постановлению МВД от 22 декабря 2018 года №358 "Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь на 2019 год" их число составляло 900.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-