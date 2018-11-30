МВД Беларуси заинтересовано в совместной работе с ООН по противодействию коррупции

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич отметил заинтересованность в проведении совместных мероприятий с агентствами ООН по противодействию коррупции, профилактике наркомании среди молодежи, а также ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД сегодня состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Глава МВД поблагодарил за оказываемое Беларуси агентствами ООН содействие в части укрепления национального потенциала по управлению миграцией и борьбе с преступностью. "Игорь Шуневич также отметил заинтересованность в проведении совместных мероприятий по тематике противодействия коррупции, профилактике наркомании среди молодежи, а также ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Он также выразил надежду, что со стороны ООН и далее будет осуществляться поддержка инициатив Беларуси по противодействию новым вызовам и угрозам, представляющим опасность для мирового сообщества", - проинформировали в пресс-службе.

Постоянный координатор ООН в Беларуси отметила активную роль МВД в реализации совместных с агентствами ООН проектов, высокий уровень подготовки и проведения мероприятий. Иоанна Казана-Вишневецкий подтвердила готовность команды ООН в Беларуси к продолжению конструктивного сотрудничества.

МВД на протяжении многих лет тесно и успешно сотрудничает с агентствами ООН. С 2005 года реализовано 16 проектов, связанных с миграцией, противодействием домашнему насилию и торговлей людьми, борьбой с незаконным оборотом наркотиков, профилактикой ВИЧ/СПИД в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Сейчас министерством совместно с агентствами ООН реализуются три проекта международной технической помощи в сфере миграции, противодействия торговле людьми и насилию в семье.-0-