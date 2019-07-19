МВД: благодаря мониторингу уменьшается количество нарушений в сельхозпредприятиях

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел обследовали более 90% предприятий Беларуси, выявлено 22 преступления в сфере агропромышленного комплекса, сообщила БЕЛТА официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Практика показывает, что благодаря ежедневному мониторингу уменьшается количество нарушений трудовой дисциплины, в числе которых нахождение на рабочем месте в алкогольном опьянении, мелкие хищения, нарушения транспортировки зерна. Также залог успешной уборки урожая - своевременная профилактика со стороны должностных лиц и личная заинтересованность работников АПК", - отметили в МВД.

"На сегодня обследовано более 90% предприятий, за весь период уборочной выявлено 22 преступления. В основном это кражи продукции и комплектующих к сельхозтехнике, присвоение либо растрата. Часто встречающиеся правонарушения - мелкое хищение, незаконное обращение топлива, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Ольга Чемоданова.

Также в проверках участвует Госавтоинспекция. Это связано с тем, что ежегодно во время уборочной возрастает число ДТП с участием транспорта агропромышленного комплекса. Выявлено, что 12 механизаторов находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, установлено 43 факта эксплуатации транспорта с неисправными внешними световыми приборами (в некоторых случаях их не было вовсе).

В свою очередь сотрудники Департамента охраны зафиксировали более 400 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей работниками охраны сельхозорганизаций: 142 сторожа были пьяны, 81 человек отсутствовал на месте, 84 охранника спали. В этом году под охрану взяты 28 объектов, всего охраняемых организаций АПК насчитывается 466.

Таким образом, сотрудники милиции составили в отношении работников предприятий более 1,7 тыс. административных протоколов, свыше тысячи из них - за мелкое хищение, порядка 600 - за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на работе, 11 - за незаконные действия с топливом.-0-