МВД: число подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов уменьшилось на 200 тыс.

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов сократилось на 200 тыс. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский, сообщает БЕЛТА.

По словам Вячеслава Орловского, только за первые 10 дней после того, как вступило в силу постановление Совета Министров № 575, открывающее возможности для признания групп граждан экстремистскими формированиями, число подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов сократилось на 200 тыс.

"Люди понимают, что не нужно быть подписчиками, участниками, делиться какой-либо информацией, помогать финансированием этим экстремистским формированиям, поскольку это может повлечь серьезную уголовную ответственность. Мы обещали, что к каждому участнику такого формирования будем подходить индивидуально, исходя из его роли и значения в деятельности формирования. Нам не нужны все подписчики. Нам нужны организаторы, администраторы и лица, активно способствующие развитию этих ресурсов", - подчеркнул Вячеслав Орловский.-0-