МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы внутренних дел готовы к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества, заявил сегодня журналистам начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Александр Купченя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством внутренних дел в пределах компетенции осуществляется подготовительная работа по обеспечению общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Органы внутренних дел готовы к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и рождественских богослужений. Личный состав нацелен на качественное несение службы, вежливое и корректное обращение с гражданами и лояльное отношение к ним", - сказал Александр Купченя.

По его словам, личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. В ходе массовых мероприятий места их проведения будут осмотрены саперно-пиротехническими группами, оборудованы необходимым количеством контрольно-пропускных пунктов, эвакуационных выходов и взяты под контроль МВД. "Все граждане смогут пройти на праздник только после личного досмотра. Для комфортного отдыха и исключения негативных последствий рекомендуем приходить в места проведения мероприятий заранее. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения массовых мероприятий допущены не будут", - обратил внимание начальник.

На прилегающей территории в установленном порядке в праздничные дни будет ограничено движение грузовых транспортных средств, при этом предусмотрены объездные маршруты и своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения. В некоторых местах проведения мероприятий ГАИ планирует изменить организацию дорожного движения. Поэтому граждан, которые намерены приехать к местам проведения праздничных мероприятий, призывают заранее позаботиться о том, где они оставят свои автомобили.

В связи с рождественскими и новогодними праздниками для обеспечения безопасности сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Повышенное внимание уделят водителям, находящимся в состоянии опьянения, либо управляющим транспортными средствами без водительских удостоверений. Кроме того, инспекторы проконтролируют соблюдение водителями скоростных режимов, правил маневрирования и безопасной перевозки маленьких пассажиров. Не останутся без внимания нарушения со стороны пешеходов.

Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий на дорогах. Для этого они ведут круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет своевременного выполнения дорожно-коммунальными службами работ по ликвидации зимней скользкости.

"Рождественские и новогодние мероприятия в нашей стране пользуются особой популярностью. К сожалению, в выходные дни чрезмерное употребление алкогольных напитков зачастую провоцирует отдельные категории граждан на совершение правонарушений, нередко и тяжких преступлений. Традиционно неизменным атрибутом новогодних мероприятий являются фейерверки, салюты и иные зрелища с применением пиротехники. Однако не стоит забывать о соблюдении мер безопасности при обращении с данными изделиями, потому что они могут привести к серьезным травмам, а также повреждению имущества. Только в новогоднюю ночь 2021 года травмы получили 10 граждан, - рассказал Александр Купченя.

Он напомнил, что применение пиротехники, связанное с нарушением общественного порядка и спокойствия граждан, квалифицируется как мелкое хулиганство. За это предусмотрена административная ответственность до 30 базовых величин или административный арест. Если такие действия повлекут умышленное уничтожение или повреждение имущества в незначительном размере и при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, за это также предусмотрен штраф до 30 БВ. При более серьезных последствиях возможна уголовная ответственность.

"Убедительная просьба с понимаем отнестись к принимаемым мерам безопасности, соблюдать установленный порядок массовых мероприятий, не допускать нарушений действующего законодательства. В случае обнаружения бесхозных предметов либо подозрительных граждан просьба незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел", - заключил правоохранитель.-0-

МЧС будет контролировать безопасность на праздничных площадках