МВД и МОМ проведут информационную кампанию по борьбе с торговлей людьми

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация по миграции (МОМ) и Министерство внутренних дел в партнерстве с ЮНИСЕФ проведут в Минске серию мероприятий для родителей и детей 30 июля, во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, сообщили БЕЛТА организаторы.

Будет дан старт информационной кампании "Научите детей видеть ложь". Родителей и специалистов, работающих с детьми, проинформируют о проблеме сексуального насилия и эксплуатации несовершеннолетних, в том числе вовлечения в изготовление порнографии. Слоган кампании призывает родителей занять активную позицию: звонить на горячую линию по номеру 8-801-201-5555, обращаться за помощью при подозрении или обнаружении факта сексуальных домогательств к несовершеннолетним в реальной жизни и виртуальном пространстве, их вовлечения в порноиндустрию.

На тематические мероприятия приглашаются все неравнодушные родители с детьми до 12 лет, которым предложат стать участниками интерактивного квеста "Безопасный маршрут" и лабиринта доверия - родители будут проходить его с закрытыми глазами, держа за руку детей, которые станут их проводниками. Во время теста "Сделайте правильный выбор" дети узнают, как правильно вести себя при встрече с незнакомцем. На мероприятии будут работать детские аниматоры, гости совместно создадут панно с сюрпризом, которое превратится в интересную фотозону. Вход свободный по предварительной регистрации.

По данным МВД, в Беларуси с 2002 по 2018 год жертвами торговли людьми стали 5 605 человек, 690 (12,3%) из них - несовершеннолетние. Преступники вовлекают детей в занятие проституцией, съемки порнографических материалов, подвергают насилию, незаконному усыновлению или удочерению. У пострадавших ухудшается здоровье, большинство детей страдают депрессией, паническими атаками, у многих обнаруживают ВИЧ и ИППП, они могут закончить жизнь самоубийством. Организаторы акции предупреждают, что преступники, подвергающие детей сексуальному насилию, эксплуатации и другим формам торговли людьми, в первую очередь пользуются их доверчивостью. Важно научить ребенка распознавать обман, так как преступники могут быть кем угодно: любой профессии, пола, возраста и даже хорошими знакомыми.-0-