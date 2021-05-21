МВД и Православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве по профилактике наркомании

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с министром внутренних дел Иваном Кубраковым состоялась сегодня в музее МВД. Обсуждались вопросы сотрудничества МВД и Белорусской православной церкви в сфере профилактики наркомании и вовлечения в незаконный оборот наркотиков молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тематика, которую мы сегодня поднимаем, связана именно с профилактикой наркопреступлений. Мы постоянно работаем со всеми государственными органами в этом направлении, потому что это очень важно. К сожалению, надо признать, проблема в обществе сегодня есть. Самое плохое, что все больше и больше в мире, не только в Беларуси, наркозависимыми становятся в том числе несовершеннолетние дети, - отметил Иван Кубраков. - На сегодня с учетом смягчения законодательства за наркопреступления мы видим, что в определенной степени начинает возрастать количество передозировок наркотиками, больше выявляем закладок. Поэтому мы стараемся работать по всем направлениям именно на профилактику".

Во время встречи между Министерством внутренних дел и Белорусской православной церковью было подписано соглашение о сотрудничестве. "Сегодняшним соглашением предусмотрено, что мы будем совместно работать по всем направлениям на профилактику наркоугрозы в белорусском обществе, помогать всем людям. Важно не допустить, чтобы наркотики шли в нашу страну. Взрослые и дети должны понимать, что наркотики - это беда и горе, и ни к чему хорошему они не приводят. И сегодняшнее событие - еще один шаг для достижения этого. Уверен, что усилия, которые нами предпринимаются, спасут не одну жизнь и судьбы молодых людей", - подчеркнул министр.

По словам митрополита Вениамина, Белорусская православная церковь работает в сфере профилактики наркомании и вовлечения в незаконный оборот наркотиков молодежи постоянно. "Как только возникла эта проблема, она сразу же стала предметом обеспокоенности священнослужителей. Сейчас задача состоит в том, чтобы имеющийся опыт рассмотреть, обобщить, избрать лучшее и в соответствии с этим продолжать работу, причем чтобы она была системная и плановая, - сказал он. - Сегодня мы подписали соглашение в отношении противодействия распространению наркотиков, но вместе с тем касались также вопроса противодействия алкоголизму: как сообща с привлечением Министерства здравоохранения и Министерства образования нам работать на профилактику, помогать людям находить себя и преодолевать беду, если кто-то подвергся этим пристрастиям - наркотической и алкогольной зависимостям".-0-