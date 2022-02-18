МВД: каждому факту угроз членам комиссий будет дана правовая оценка

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому факту угроз в отношении членов территориальных и участковых комиссий будет дана правовая оценка, заявил журналистам начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси Александр Купченя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы фиксируем каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий, содержащее угрозы и оскорбления в связи с их общественной деятельностью, будь то листовки в почтовых ящиках, звонки по телефону либо сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Каждому факту будет дана оценка в соответствии с уголовным или административным законодательством", - рассказал Александр Купченя.

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