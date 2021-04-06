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06 апреля 2021, 18:06

МВД контролирует более 8 тыс. лиц по фактам семейного насилия

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы Министерства внутренних дел осуществляют профилактический контроль за более чем 8 тыс. лиц, допустивших насилие в семье, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Ольга Соколовская на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года у нас задокументировано более 650 превентивных уголовных дел, то есть тех, которые не представляют большой общественной опасности, но позволяют предотвратить тяжкие и особо тяжкие преступления. А также возбуждено свыше 10 тыс. административных правонарушений в сфере насилия в семье. Сегодня органы Министерства внутренних дел осуществляют профилактический контроль за более чем 8 тыс. подучетными лицами, совершившими, допустившими насилие в семье. В их отношении применяются меры индивидуальной профилактики. Одним из наиболее действенных, на мой взгляд, является применение защитных предписаний, - обратила внимание Ольга Соколовская. - Практически в девяти из десяти случаев такой профилактики применяется выдворение лица, допустившего насилие в семье, с жилого помещения вплоть до 30 суток".

По словам замначальника, благодаря применяемым мерам уже на протяжении довольно длительного времени обстановка в этой сфере остается контролируемой. "Если мы берем период прошлого года, аналогичный трем месяцам этого, то у нас значительное снижение в первую очередь тяжких и особо тяжких преступлений в сфере быта - со 109 до 78 случаев за первый квартал. Самое главное снизилось количество лиц, погибших от рук близких, - с 27 в 2020 году до 22 в 2021-м", - добавила Ольга Соколовская.

5 апреля в Беларуси началась республиканская профилактическая акция "Дом без насилия". "Ее основная цель - именно информационная поддержка населения. Мы хотим, чтобы как можно больше людей услышали, какие есть проблемы, касающиеся насилия в семье, как правильно их решать и с помощью каких министерств, ведомств, общественных объединений", - продолжила замначальника.

Это совместная акция МВД, Минтруда, Минздрава и Минобразования. "Это те люди, которые всегда находятся, скажем так, на передовой этой проблемы и помогают ее решать. Профилактика насилия в семье не ограничивается акциями. Органы внутренних дел занимаются данными проблемами постоянно, так как это одно из основных направлений службы участковых инспекторов милиции и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних", - сказала Ольга Соколовская.

Среди пострадавших от насилия в семье востребована услуга временного приюта. "С целью ее оказания развивается сеть кризисных комнат, которых сейчас в стране 138, в том числе 28 в Минской области, 27 - в Витебской, 24 - в Могилевской, 21 - в Гомельской, 19 - в Гродненской и 18 - в Брестской. В столице работает одна кризисная комната. Это специально оборудованные отдельные помещения, в которых созданы необходимые условия для безопасного проживания. В кризисных комнатах 416 койкомест, в том числе 151 для детей", - сказала главный специалист управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Комлик.

Ежегодно открываются новые комнаты. Так, в 2020 году было открыто две в Гродненской области. В 2020 году в кризисных комнатах проживал 661 человек, в том числе 384 пострадавших от насилия в семье, из них 203 женщины, 166 детей и 15 мужчин.

"На постоянной основе совершенствуется законодательство. Сейчас еще больше упрощен порядок заселения в кризисную комнату. В настоящее время обеспечен круглосуточный доступ, услуга оказывается безвозмездно и предоставляется независимо от места регистрации и жительства. Заселяем туда граждан старше 18 лет, но в случаях обращения семьи на детей это правило не распространяется. При экстренной необходимости возможно заселение даже без предоставления документов, удостоверяющих личность, просто на основании письменного заявления, но с последующим предоставлением документов в течение трех рабочих дней. В случае их утраты гражданин обращается в органы внутренних дел для восстановления. Срок проживания не ограничен, он определяется в договоре и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации", - подчеркнула главный специалист.

Деятельность Министерства труда и социальной защиты населения в сфере профилактики насилия в семье осуществляется по нескольким направлениям. Это прежде всего усиление социальной защиты семей, воспитывающих детей; содействие трудоустройству; оказание помощи гражданам, пострадавшим от насилия в семье; развитие системы учреждений соцобслуживания, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия; информационно-просветительская деятельность по предупреждению насилия в семье. В системе органов по труду, занятости и социальной защите функционирует 146 территориальных центров обслуживания семьи и два центра социального обслуживания семьи и детей.

"В центрах гражданам оказываются консультационно-информационные услуги, социально-психологические, посреднические, услуга социального патроната. Для осведомленности граждан о проблеме семейного насилия проводится широкомасштабная информационная работа, в частности, на всех сайтах горрайисполкомов, Министерства труда и социальной защиты населения, территориальных центров создан специальный раздел "Профилактика насилия в семье", где можно ознакомиться с услугами центров и найти номер телефона, по которому можно обратиться", - добавила Елена Комлик.-0-

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