22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД максимально ориентировано на выполнение требований профилактики COVID-19, сообщила начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас тоже есть сотрудники, которые заболели коронавирусом. Все предлагаемые меры, в том числе самоизоляция, эпидемиологические меры, принимаются", - сказала Ольга Чемоданова. Она добавила, что в ведомстве максимально ориентированы на выполнение требований профилактики - мытье рук, дистанцирование, ношение масок.

"Мы рекомендуем нашим сотрудникам носить в общественных местах необходимые средства защиты - перчатки и медицинские маски. Наши милиционеры стараются этой рекомендации придерживаться, - добавила начальник управления. - Конечно, если сотрудник идет к гражданам, а тем более пожилым, безусловно, он обязан иметь при себе средства защиты".-0-