МВД: мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку. Обращение сотрудников органов внутренних дел к обществу опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В многочисленных призывах и обращениях администраторы ряда Telegram-каналов (и, к сожалению, отдельные политические фигуры) требуют сложить полномочия сотрудников органов внутренних дел, не желающих "выступать против своего народа". Однако на фоне лозунгов "милиция с народом" эти люди сами же прикладывают все усилия к обратному. Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем - стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет, - говорится в обращении. - Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку".

Правоохранители отметили, что не берутся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. "Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают. Однако большинство оставшихся милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И люди, призывающие "честных милиционеров" выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна "быть с народом", то почему под этим "народом" подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного - безопасности для себя и своих близких? - отметили в МВД. - Если вся милиция снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах? Члены штабов, пикетирующие, бастующие? Вопросы риторические, ведь уже сейчас из-за происходящих событий в органах внутренних дел с трудом хватает ресурсов на то, чтобы обеспечить безопасность в ваших дворах и домах".-0-