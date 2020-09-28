МВД: на 102 продолжают звонить минчане, возмущенные действиями участников несанкционированных акций

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На линию 102 продолжают звонить минчане, возмущенные действиями участников несанкционированных мероприятий, сообщили БЕЛТА в МВД.

Только за пару часов воскресного вечера претензии по поводу шума на улицах Минска высказали несколько сотен столичных семей, позвонив на линию 102 с жалобами на поведение участников несанкционированных массовых мероприятий, рассказали в МВД.

Как отмечается, в прошлое воскресенье протестующие шумели, используя барабаны, гуделки, кричалки футбольных фанатов. С наступлением темноты протестующие собираются в столичных микрорайонах и донимают минчан громкой музыкой из колонок машин, лозунгами, песнями и светом фонариков мобильных телефонов, добавили в МВД.

"Девушка, здравствуйте! Митинг у нас на Богдановича. Прямо в арке стоит машина, и вся эта зверская толпа пьет, орет. У меня ребенок маленький. Это невозможно. Попойку устроили. Уже достали они", - привели пример звонка от возмущенной жительницы Советского района в ведомстве.-0-