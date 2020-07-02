МВД начало опровергать фейки в Telegram

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси начало опровергать фейки на своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Telegram-канале официального представителя МВД появились опровержения распространяемых в Беларуси фейков. Они публикуются под хэштегом #ПРОВЕРЕНО_МВД.

"В МВД проводится регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернете. Нередко она является искаженной, лживой и провокационной", - говорится в сообщении.

"Известный в определенных кругах Telegram-канал сообщил о небывалом количестве милиции в одном из храмов Гомеля. Накануне "активисты" призывали горожан помолиться там за здоровье задержанных. К их удивлению, "активнее всего отозвались силовики". Авторы материала связали наличие спецавтотранспорта, сотрудников ГАИ, патрульных, ОМОНа с политическим контекстом, "позабыв", что в это же время город праздновал День молодежи", - отметили в МВД.

Сотрудники милиции охраняли общественный порядок на празднике, местом проведения которого стала набережная реки Сож возле парка культуры и отдыха - как раз рядом со Свято-Петро-Павловским собором. "Желающие хайпануть объединили эти события, для убедительности запечатлев стражей правопорядка на фоне храма", - подчеркнули в ведомстве.

"Не забывают диванные эксперты подогревать интерес аудитории и по поводу пандемии COVID-19. "Новая вспышка коронавируса в N-ском РОВД Могилевской области". Связались с отделом - все подразделения работают, руководство на месте, карантина нет. Диагноз подтвержден у пяти сотрудников. На вспышку не очень-то похоже, зато как звучит!" - говорится в одном из опровержений.

В ведомстве усомнились и в подлинности видео "минского беспредела" - в ролике милиционер с размаху бьет дубинкой мирно сидящего на ступеньках бездомного. "С первого раза кажется, что видео снято случайно. Со второго угадывается режиссерская задумка, а с третьего становится понятно, что не Минск это вовсе, и даже не Беларусь", - заметили в МВД.

Прокомментировали в министерстве и "диверсию в Солигорске". Там около сотни легковых машин задействовали в постановочном фото "Победа". "На самом деле фотография была сделана пять лет назад. Местные жители таким образом отдали дань уважения воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. На оригинале вверху цифра 70 символизирует 70 мирных лет. И вот спустя годы легким движением компьютерной мыши "креативщики" меняют в фотошопе "70", коренным образом изменяя и смысл картинки. Ничего святого", - отметили в МВД.-0-