МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне VI Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Это связано в том числе с прибытием в столицу большого количества людей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Организованы маршруты движения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, определены места для временной стоянки транспорта по прибытии. "Обращаем внимание жителей и гостей столицы, что 11 и 12 февраля на городских улицах возможны кратковременные ограничения движения, в том числе по причине сложных погодных условий", - рассказали в МВД.

По прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад. В этой связи автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать ограничения движения для прохождения колонн снегоуборочной техники. Так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации, правоохранители просят водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта.

"Основная задача сотрудников милиции в эти дни - предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия - пресечены, а каждому из них - дана правовая оценка. Просим уважать друг друга и помнить, что порядок зависит в первую очередь от нас самих", - добавили в ведомстве.-0-