МВД напоминает о правилах использования пиротехники

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо строго соблюдать требования инструкции при использовании пиротехники, чтобы обезопасить себя от травматизма, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Приобретая пиротехнические изделия, убедитесь, что товар действительно заводского происхождения: попросите у продавца сертификат соответствия, поинтересуйтесь инструкцией по использованию, которая должна располагаться на изделии на русском или белорусском языке. Чтобы обезопасить себя от травматизма при использовании пиротехники, необходимо строго соблюдать требования инструкции, где указан возрастной критерий лиц, допускаемых к использованию того или иного изделия. Для установки фейерверка лучше обратиться к профессионалам", - отметили в ведомстве.

Помимо ограничений мест реализации пиротехнических изделий законодательством запрещается продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним в возрасте до 15 лет. За незаконное использование и реализацию пиротехнических средств предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность несовершеннолетних за использование пиротехнических изделий в общественных местах наступает с 14 лет. Данные противоправные действия влекут наложение штрафа в размере от двух до 30 базовых величин или общественные работы, или административный арест (мелкое хулиганство - ст.19.1 КоАП).-0-