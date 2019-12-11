МВД напоминает о правилах обращения с пиротехникой

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД накануне новогодних праздников напоминает о правилах обращения с пиротехникой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Беларуси.

Ежегодно десятки людей получают травмы от взрывов пиротехники. Например, в прошлом году за два новогодних праздничных дня в милицию поступило почти три десятка сообщений о подобных случаях. Люди получили ожоги разной степени тяжести, повреждения пальцев рук и глаз.

Следует придерживаться определенных правил, которые помогут избежать трагических последствий. "Использовать пиротехнику рекомендуется в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Петарды и салюты следует покупать только в специализированных магазинах и отделах, у которых есть сертификат соответствия товаров техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". На каждой упаковке должна быть подробная инструкция на русском языке. Обязательно нужно обращать внимание на дату производства и срок годности", - отметил начальник организационно-аналитического управления МВД Вадим Петыш.

Относительно стихийной торговли, которая разворачивается в канун праздников в подземных переходах и возле крупных торговых центров, в МВД напоминают, что она незаконна. За это предусмотрен штраф, а весь товар и полученный доход подлежат конфискации. Реализуемая с рук пиротехника обычно не сертифицирована, ее качество не соответствует требованиям безопасности. Сотрудники милиции привлекаются к проведению совместных рейдов с представителями налоговой службы, госконтроля, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которые уполномочены составлять соответствующие административные протоколы.

"Продажа петард и другой пиротехники, согласно новому законодательству, подросткам до 16 лет категорически запрещается - до ноября прошлого года этот возрастной предел составлял 15 лет. При возникновении у продавца сомнений относительно возраста либо спора покупатель обязан предъявить подтверждающий документ с фото", - напомнил Вадим Петыш.

Пиротехнику запрещается использовать в зданиях и помещениях, на территории баз отдыха, в местах проведения массовых мероприятий. За ее умышленное применение на улицах и во дворах с проявлением явного неуважения к обществу, нарушением общественного порядка и спокойствия граждан наступает административная ответственность по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Это штраф от 2 до 30 базовых величин (1 БВ - Br25,5) либо административный арест на срок до 15 суток.

В МВД напомнили основные правила безопасности при обращении с пиротехникой. Во-первых, для запуска следует отойти на указанное в инструкции безопасное расстояние от случайных прохожих, близлежащих зданий, сооружений и автомобилей. Нельзя бросать пиротехнические изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнепроводный шнур. Запрещается переносить пиротехнику в карманах и под одеждой, хранить без упаковки, изменять конструкцию изделия или разбирать его. Ни в коем случае нельзя допускать применения пиротехники с явными дефектами и повреждениями.-0-