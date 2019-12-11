МВД напоминает о правилах обращения с пиротехникой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 декабря 2019
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
11.12.19
11.12.19 23:57 Извержение вулкана в Новой Зеландии – уже 8 жертв В мире
11.12.19 23:35 Хоккеисты сборной Беларуси обыграли украинцев в первом матче будапештского Турнира шести наций Спорт
11.12.19 23:29 В работе Instagram произошел сбой Технологии
11.12.19 22:59 Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Аталанте" Спорт
11.12.19 22:53 Землетрясение зафиксировано на севере Японии В мире
11.12.19 22:18 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли на старте 2-го этапа Кубка ФИБА-Европа Спорт
11.12.19 21:58 Беларусь планирует присоединиться к трем последним протоколам Конвенции о загрязнении воздуха Общество
11.12.19 21:51 Весенний обряд "Юрьевский хоровод" включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Культура
11.12.19 21:42 МВД напоминает о правилах обращения с пиротехникой Общество
11.12.19 21:34 Региональный отборочный тур участников "Славянского базара - 2020" пройдет 12 декабря в Минске Культура
11.12.19 21:23 Более ста столичных предприятий примут участие в общегородской ярмарке вакансий 12 декабря Регионы
11.12.19 21:11 Пассажирка легковушки погибла в аварии на трассе М1 недалеко от Минска Происшествия
11.12.19 20:51 Мемориальная доска в честь Янки Купалы открыта в старейшем отеле Братиславы Общество
11.12.19 20:44 Небольшой самолет разбился на западе Канады В мире
11.12.19 20:20 В Минске у ратуши установят необычную елку из 86 шаров Регионы
11.12.19 20:17 "Белнефтехим" подтвердил подписание с РФ нефтяного баланса на 2020 год в объеме 24 млн т Экономика
11.12.19 19:50 Молодежный ЧМ даст новый импульс развитию хоккея в Беларуси - болельщица Спорт
11.12.19 19:10 Определены победители конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности Общество
11.12.19 18:59 НАН Беларуси объявила лауреатов премии молодых ученых 2019 года Общество
11.12.19 18:27 Статус историко-культурной ценности получит феномен "Паўлінкі" Купаловского театра Культура
11.12.19 18:18 Рабочая группа для повышения энергоэффективности на объектах соцсферы создана в Беларуси Экономика
11.12.19 17:56 НАН Беларуси присудила восемь премий 2019 года Общество
11.12.19 17:46 Минтранс: разрешения на перевозки распределяли с учетом эффективности, Польше предлагали безразрешительную систему Общество
11.12.19 17:16 Развитие дистанционного образования обсудят 12-13 декабря на международной конференции в БГУИР Общество
11.12.19 17:14 Клиенты Беларусбанка не смогут оплатить билеты на БЖД через ЕРИП до утра 12 декабря Общество
11.12.19 17:00 Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг человеком года В мире
11.12.19 16:57 Поезд Минск-Адлер с 13 января будет следовать по измененному маршруту Общество
11.12.19 16:46 ГТК и China Merchants Group будут сотрудничать в сфере регулирования деятельности "Великого камня" Экономика
11.12.19 16:43 В Витебске сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного бесправника Происшествия
11.12.19 16:36 Движение по части ул.Притыцкого будет временно ограничено сегодня вечером Регионы
Все новости
Все новости
Общество
11 декабря 2019, 21:42

МВД напоминает о правилах обращения с пиротехникой

Фото МВД
Фото МВД

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД накануне новогодних праздников напоминает о правилах обращения с пиротехникой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Беларуси.

Ежегодно десятки людей получают травмы от взрывов пиротехники. Например, в прошлом году за два новогодних праздничных дня в милицию поступило почти три десятка сообщений о подобных случаях. Люди получили ожоги разной степени тяжести, повреждения пальцев рук и глаз.

Следует придерживаться определенных правил, которые помогут избежать трагических последствий. "Использовать пиротехнику рекомендуется в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Петарды и салюты следует покупать только в специализированных магазинах и отделах, у которых есть сертификат соответствия товаров техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". На каждой упаковке должна быть подробная инструкция на русском языке. Обязательно нужно обращать внимание на дату производства и срок годности", - отметил начальник организационно-аналитического управления МВД Вадим Петыш.

Относительно стихийной торговли, которая разворачивается в канун праздников в подземных переходах и возле крупных торговых центров, в МВД напоминают, что она незаконна. За это предусмотрен штраф, а весь товар и полученный доход подлежат конфискации. Реализуемая с рук пиротехника обычно не сертифицирована, ее качество не соответствует требованиям безопасности. Сотрудники милиции привлекаются к проведению совместных рейдов с представителями налоговой службы, госконтроля, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которые уполномочены составлять соответствующие административные протоколы.

"Продажа петард и другой пиротехники, согласно новому законодательству, подросткам до 16 лет категорически запрещается - до ноября прошлого года этот возрастной предел составлял 15 лет. При возникновении у продавца сомнений относительно возраста либо спора покупатель обязан предъявить подтверждающий документ с фото", - напомнил Вадим Петыш.

Пиротехнику запрещается использовать в зданиях и помещениях, на территории баз отдыха, в местах проведения массовых мероприятий. За ее умышленное применение на улицах и во дворах с проявлением явного неуважения к обществу, нарушением общественного порядка и спокойствия граждан наступает административная ответственность по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Это штраф от 2 до 30 базовых величин (1 БВ - Br25,5) либо административный арест на срок до 15 суток.

В МВД напомнили основные правила безопасности при обращении с пиротехникой. Во-первых, для запуска следует отойти на указанное в инструкции безопасное расстояние от случайных прохожих, близлежащих зданий, сооружений и автомобилей. Нельзя бросать пиротехнические изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнепроводный шнур. Запрещается переносить пиротехнику в карманах и под одеждой, хранить без упаковки, изменять конструкцию изделия или разбирать его. Ни в коем случае нельзя допускать применения пиротехники с явными дефектами и повреждениями.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность МВД
Новости рубрики Общество
Фото Минприроды Беларусь планирует присоединиться к трем последним протоколам Конвенции о загрязнении воздуха
Мемориальная доска в честь Янки Купалы открыта в старейшем отеле Братиславы
Фото Pixabay Определены победители конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности
Фото из архива НАН Беларуси объявила лауреатов премии молодых ученых 2019 года
Фото из архива НАН Беларуси присудила восемь премий 2019 года
Фото из архива Минтранс: разрешения на перевозки распределяли с учетом эффективности, Польше предлагали безразрешительную систему
Главное
Во время совещания Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию
Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий
Белоконев, Давыдько и Савиных возглавили профильные комиссии в новом парламенте
В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!
Топ-новости
Кунцевич: роль региональных СМИ в формировании информповестки возрастает
В работе по социализации инвалидов должен обеспечиваться комплексный подход - Петришенко
Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области
Эксперты рассказали, кто и почему пытается хайпануть в аналитике
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря
Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси
Определены победители конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности
Порывистый ветер и до +6°С ожидается в Беларуси 12 декабря
Почетное консульство Украины открыли в Витебске
Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства - Колтович
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
Беларусь рассчитывает к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% - Худык
Мингорисполком и облисполкомы проведут 14 декабря прямые телефонные линии
МВД напоминает о правилах обращения с пиротехникой
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.