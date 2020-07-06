МВД напомнило о правилах проведения массовых мероприятий

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство внутренних дел поступают обращения граждан о разъяснении причин и правовых оснований задержания участников массовых мероприятий в ходе избирательной кампании, а также о предоставлении рекомендаций для обеспечения защиты от возможных противоправных действий. На сайте МВД опубликован ответ на эти обращения, сообщает БЕЛТА.

В Министерстве напомнили, что в соответствии со ст.61 Избирательного кодекса инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в Президенты без получения каких-либо разрешений могут проводить массовые мероприятия только в форме пикетирования. Проходить они должны в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами.

Для других случаев порядок организации и проведения определен законом о массовых мероприятиях. Их участники обязаны неукоснительно соблюдать порядок организации и проведения, установленные запреты и ограничения. "При этом в целях профилактики нарушений законодательства о массовых мероприятиях представители органов внутренних дел заблаговременно информируют участников, в том числе с использованием средств усиления речи", - отметили в МВД.

Правоохранители предупреждают о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также о возможности применения в отношении нарушителей физической силы и специальных средств. "Продолжающие нарушать данный порядок подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством. Незнание нормативных правовых актов и/или их отдельных предписаний не освобождает от ответственности и применения мер принуждения", - подчеркнули в министерстве.

"Несение службы по охране общественного порядка, как правило, организовано в установленной форме одежды. Вместе с тем исходя из специфики выполняемых задач, руководителем может быть принято решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству, - сказали в МВД. - Сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и специальные средства. Посягательство на сотрудников милиции в любых формах влечет пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными правовыми актами".

В министерстве пояснили, что при обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. "Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться", - заметили в МВД.

Граждане вправе обжаловать действия или бездействие сотрудников милиции в вышестоящем госоргане, можно обратиться к вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Данным правом можно воспользоваться лично либо через законных представителей. Не отвечающие установленным требованиям обращения оставляются без рассмотрения по существу.

С ответами на часто задаваемые вопросы, относящиеся к деятельности органов внутренних дел, а также о мерах по профилактике правонарушений и обеспечению личной безопасности можно ознакомиться на официальном сайте МВД.

При наличии информации о совершенном правонарушении любой гражданин может обратиться в ближайший орган внутренних дел либо по телефону 102.

"Соблюдение законодательства - залог обеспечения безопасности личности, общества и государства", - заключили в МВД.-0-