МВД: не мешайте работать милиции и не провоцируйте сотрудников на ответные действия

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не мешайте работать милиции и не провоцируйте сотрудников на ответные действия, говорится в обращении МВД к гражданам. Такая информация опубликована на Telegram-канале пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Все мы хотим жить в безопасной стране: спокойно ходить по улицам, растить детей, отпускать их погулять во дворе и быть уверенными в том, что если случится беда, то всегда можно обратиться за помощью в милицию, - говорится в обращении. - Наши коллеги ежедневно сталкиваются с опасностью, выезжая на различные сообщения о происшествиях. Применяя физическую силу в отношении нарушителя и стараясь причинить ему минимальный вред, они осознанно идут на профессиональный риск, не допуская мысли о том, что могут пострадать сами. А ведь у каждого из них тоже есть семья, дома жена ждет с работы мужа, дети - отца, родители - сына".

Выпады на мундир должны и будут пресекаться. "Сегодня нам пытаются навязать, что права есть у нарушителей, преступников, а у милиции - только обязанности. И она должна уговаривать: давайте жить дружно и законопослушно. Но если милиция не оградит себя от посягательств, то простых граждан она тем более не сможет защитить. Милиционер - это должностное лицо, которое находится под особой защитой государства, а посягательство на него влечет предусмотренную законом ответственность. Мы обращаемся к каждому: не мешайте работать милиции и не провоцируйте сотрудников на ответные действия", - отмечается в обращении.-0-