МВД: необходимо углублять межведомственное взаимодействие в борьбе с педофилией

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо углублять межведомственное взаимодействие в борьбе с педофилией, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ноябре по инициативе МВД были предприняты дополнительные меры по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. В тесном взаимодействии правоохранительных органов с учреждениями образования и здравоохранения, органами опеки и попечительства проведены мероприятия по выявлению преступлений данной категории и пострадавших от них. Прошли рабочие встречи, тематические семинары и круглые столы, осуществлялся мониторинг интернета, в том числе при помощи специального программного обеспечения, предназначенного для поиска порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и установления лиц, причастных к распространению таких материалов.

В результате за ноябрь милиционеры выявили 78 злодеяний, связанных с педофилией (в октябре - 41), установили 54 потерпевших (в октябре - 31). Как подчеркнул заместитель начальника - начальник 2-го управления ГУНиПТЛ КМ МВД Виталий Капилевич, подобные мероприятия доказали эффективность, поэтому планируется проводить их ежеквартально. Основная цель - привлечение внимания и усилий общественности, а также представителей образовательных и медицинских учреждений к решению данной проблемы.

"Мы отмечаем недостаточную защищенность детей, в особенности в интернете, - сказал Виталий Капилевич. - В связи с латентностью данного вида преступлений виновные подолгу остаются вне поля зрения правоохранителей, а несовершеннолетние жертвы не единожды подвергаются насилию. Считаю целесообразным углубление межведомственного взаимодействия в борьбе с педофилией, ведь этот вопрос не решить без объединения усилий всех заинтересованных субъектов профилактики".

В ноябре правоохранители провели с педагогами, учащимися и их родителями около 3,5 тыс. обучающих семинаров. Внимание акцентировали на алгоритме действий социальных педагогов и психологов, которые выявили жертв надругательств. "С представителями учреждений здравоохранения отработан механизм информирования о несовершеннолетних пациентах, переживших сексуальное насилие, - добавил заместитель начальника. - Изучение полученных от медиков сведений за отчетный период позволило выявить 11 жертв. Факт привлечения к ответственности виновных вкупе с реабилитационными мероприятиями способствует скорейшему восстановлению потерпевших".-0-