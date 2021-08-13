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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД объявило фотоконкурс на тему безопасности детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова."19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Это праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться, а значит, событие невероятно яркое и позитивное. Поэтому мы объявляем конкурс. Сейчас по всей стране проходит акция ГАИ "Берегите детей!". Мы предлагаем всем желающим, как профессиональным фотографам, так и любителям, поделиться своими фотоработами, отражающими безопасность детей", - говорится в сообщении.Правила участия просты: быть подписчиком аккаунта МВД Беларуси в Instagram @press_mvdby, сделать репост афиши конкурса к себе в сторис, опубликовать у себя фото по указанной тематике в период с 13 по 18 августа включительно и обязательно в описании фото сделать пометку "@press_mvdby" и "#берегитедетей2021".19 августа по итогам конкурса будут определены победители. "И одного из них смогут определить пользователи Instagram, подарив свои лайки любой понравившейся фотоработе. Таким образом, одним из победителей станет тот участник, фото которого наберет наибольшее количество лайков до 18 августа включительно", - добавили в ведомстве.Победители получат специальные призы от ГАИ и газеты "На страже".-0-