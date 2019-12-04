МВД объявило конкурс на лучшие фото и видео о работе ведомства

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД объявило конкурс на лучшую фото- и видеоработу, победителей наградят в пяти номинациях, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"С 5 декабря МВД проводит конкурс под названием "В объективе" на лучшую фото- и видеоработу. Цель - привлечь внимание к истории и традициям органов внутренних дел, а также формировать объективное восприятие обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск", - отметили в министерстве.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Работы принимаются в номинациях "Я б в милицию пошел", "Историческое наследие", "Милиция - детям", "Дорожная безопасность" и "Служба дни и ночи".

Авторские работы с заявками нужно отправить до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (ФИО, почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители. Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.

На странице mvd.gov.by/ru/stocks/41 можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, скачать баннер для размещения на других интернет-ресурсах или просмотреть работы конкурсантов. Следить за ходом конкурса можно и в аккаунтах МВД в социальных сетях.-0-