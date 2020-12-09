МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел с 10 декабря проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием "В объективе", сообщили БЕЛТА в МВД.

Цель конкурса - привлечь внимание к истории и традициям органов внутренних дел, формировать объективное восприятие обществом повседневной деятельности милиционеров и военнослужащих внутренних войск (ВВ).

Стать участниками могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. В номинацию "За мирную Беларусь!" принимаются работы, отражающие деятельность органов внутренних дел и внутренних войск по поддержанию мира, безопасности и спокойствия в стране. В номинации "Путь к звездам" участвуют работы, где отражено желание молодежи поступить на службу в ОВД, а в категории "История милиции в лицах" - показывающие историческое наследие, памятники, музейные композиции с символикой ОВД и ВВ.

Работы, отражающие защиту прав несовершеннолетних и создание условий для их безопасности, можно подавать в номинацию "Милиция - детям". Фото и видео, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и профилактикой нарушений ПДД, участвуют в номинации "Дорожная безопасность", а те, которые подчеркивают особенности службы в ОВД и ВВ, - "Милиция Беларуси".

Авторские работы с заявками принимаются до 25 января 2021 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте МВД.

Комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.-0-