МВД: общественный порядок во время рождественских богослужений обеспечен

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный порядок во время рождественских богослужений обеспечен, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В ночь с 6 на 7 января праздничные рождественские службы прошли в 870 храмах. "Общественный порядок в местах массового пребывания верующих охраняли усиленные наряды милиции и военнослужащие внутренних войск. Богослужения прошли спокойно, без нарушений общественного порядка", - отметили в МВД.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают нести службу в усиленном варианте, оперативная обстановка в Беларуси остается стабильной.

На предстоящих выходных по-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо управляющих транспортным средством, не имея на то права.

Также инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение водителями скоростных режимов, правил маневрирования и безопасной перевозки маленьких пассажиров. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенное внимание, учитывать погодные условия.-0-