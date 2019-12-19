МВД: организаторы незаконных акций могут использовать их участников как марионеток

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники незаконных митингов под воздействием организаторов-манипуляторов могут стать легко управляемыми марионетками. Такое мнение БЕЛТА высказал начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян.

Он отметил, что неразрешенные акции могут спровоцировать скопление людей на ограниченной территории, вызвать давку. Уже она может привести к тому, что участники акции или случайные прохожие получат травмы. "Особенно это должны помнить те, кто на подобные мероприятия необдуманно берет с собой детей, - сказал Дмитрий Курьян. - Естественно, стихийное столпотворение мешает свободному проходу и движению остальных людей, отвлекает водителей, а выход на проезжую часть может спровоцировать ДТП".

"Родителям очень важно обращать внимание на риски, связанные с участием в несанкционированных мероприятиях подростков. Ведь в силу несформированной жизненной позиции дети и молодежь наиболее уязвимы и могут быть подвержены влиянию со стороны недобросовестных взрослых. Подрастающему поколению следует объяснить, что незаконная массовая акция - это не массовое гуляние или какое-то развлечение", - подчеркнул Дмитрий Курьян.

Основная задача сотрудников милиции - охранять общественный порядок. Когда акция санкционирована, ответственность за ее последствия несут в том числе и организаторы. Есть программа проведения, известно примерное количество участников. Все это позволяет задействовать достаточное для безопасности граждан количество сил и средств.

"Если же мероприятие вне закона, возникают сложности. Например, неизвестно, в каком направлении поведут участников акции ее лидеры, к каким действиям могут призвать. У людей срабатывает так называемая психология толпы, возникает ложная уверенность в отсутствии личной ответственности за происходящее, под воздействием организаторов-манипуляторов они могут стать легко управляемыми марионетками", - заметил начальник управления. Он добавил, что, в конце концов, сотрудников милиции приходиться отвлекать от повседневной деятельности - задержания злоумышленников и раскрытия преступлений.

Законом "О массовых мероприятиях" от 30 декабря 1997 года четко прописаны права организаторов и участников, а также их обязанности. При игнорировании последних у сотрудников милиции возникают основания для реагирования и привлечения граждан к ответственности в зависимости от квалификации совершенного противоправного деяния. Так, за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий в КоАП предусмотрена статья 23.34. Ее нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (1 БВ сейчас - Br25,5) или административный арест, а для юридических лиц - до 500 базовых.

Если такие несанкционированные мероприятия привели к тяжким последствиям для людей, то наступает уголовная ответственность. Это уже ст.369-3 УК (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). "Она предусматривает наказание в виде ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Если же несанкционированная акция привела к массовым беспорядкам, то наступает ответственность по ст. 293 УК", - заключил правоохранитель.-0-